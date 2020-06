Mobilització dels ‘riders’ que sí que volen seguir sent autònoms

La meitat dels repartidors d’aplicacions com Glovo, Deliveroo o Stuart feia temps que demanaven una regulació que cobrís la seva manera de treballar. Però ara que la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha posat fil a l’agulla, l’altra meitat d’aquest nou sector ha volgut mostrar el seu descontent. Aquest divendres els riders que volen seguir sent autònoms van organitzar una marxa lenta en moto a diverses ciutats d’Espanya.

A la de Barcelona s’hi van concentrar unes 200 persones, en una manifestació motoritzada que va començar a la plaça Francesc Macià i va avançar fins a la delegació del ministeri a Barcelona, al passeig de Sant Joan.

La convocatòria comptava amb el suport d’organitzacions de repartidors com l’Associació Professional de Riders Autònoms (APRA), l’Associació Autònoma de Riders (AAR) i l’Associació Espanyola de Riders Missatgers (Asoriders). En definitiva, la crida era per reivindicar la seva disconformitat amb la legislació que proposa el govern espanyol. Aquests repartidors van defensar a la concentració que el model en vigor actualment els permet decidir amb “llibertat i flexibilitat” les feines que volen agafar dins la plataforma. “No volem tenir un cap ni ser assalariats. El que volem és mantenir els ingressos que tenim i no canviar-los per un contracte precari”, va dir un membre d’APRA, Jordi Mateo, a l’ACN. De fet, un dels arguments clau és que consideren que cobren més sent autònoms que no pas com a treballadors assalariats: els repartidors autònoms poden guanyar entre 400 i 800 euros la setmana, segons ell.

Tot i reconèixer que hi ha casos concrets en què les coses no s’han fet bé, aquest portaveu va apuntar que ningú els obliga a treballar si plou o els caps de setmana. “Amb un contracte tradicional tindríem uns horaris imposats”.