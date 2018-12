El govern espanyol no descarta apujar fins als 1.000 euros el salari mínim el 2020

El govern espanyol apujarà el salari mínim interprofessional (SMI) fins als 900 euros mensuals el 2019, però no descarta augmentar-lo encara més, fins als 1.000 euros, de cara al 2020. És una xifra reivindicada per Podem i pels sindicats. "Les organitzacions sindicals tenien la intenció que el 2020 es pogués arribar a 1.000 euros a través dels convenis col·lectius. Aquesta reivindicació segueix intacta", ha assegurat aquest dimarts la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.

La titular d'Hisenda ha defensat l'augment del salari mínim i ha subratllat que a França, on el president, Emmamuel Macron, ha anunciat una pujada del salari mínim de 100 euros mensuals, "ningú s'ha posat les mans al cap" davant la proposta de situar-lo en 1.598 euros.

Segons Montero, aquest fet demostra que la idea del govern espanyol d'apujar-lo a 900 euros "no està fora de la realitat" ni tampoc fa que estigui "allunyat dels països de l'entorn". A més de França, Luxemburg –el país europeu amb un SMI més elevat– també acaba d'anunciar un augment del salari mínim de 100 euros a partir del gener, fins a situar-lo en 2.048 euros per als treballadors sense qualificació i 2.458 per als qualificats.

Estats membres sense SMI

A la Unió Europea hi ha sis països, entre els quals Itàlia i Finlàndia, que no tenen SMI. Entre els 22 socis que en tenen es poden observar grans oscil·lacions: van dels més de 2.000 euros de Luxemburg i els 1.613 d'Irlanda als 261 de Bulgària i els 407 de Romania, segons dades d'Eurostat. Espanya se situa a la vuitena posició en el rànquing. Sense comptabilitzar la pujada anunciada pel govern espanyol encara pendent d'aprovació, el sou mínim actual és de 858 euros (Eurostat fa el càlcul amb dotze pagues. A Espanya es calcula amb catorze i es queda en 735 euros).