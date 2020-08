Montero anuncia una pujada inèdita del sostre de despesa pels fons europeus

Després de dos anys de prorrogar els pressupostos generals de l'Estat, el govern de Pedro Sánchez aconseguia al febrer fer el primer pas per definir els del 2020. El primer acord que així ho indicava era una aprovació del sostre de despesa gairebé un 4% superior al que havia establert llavors. Però el covid-19 ho ha fet volar tot pels aires i ara els més de 127.000 milions d'euros acordats com a límit de despesa de l'administració pública s'acosten als 150.000 milions de cara al 2021. És a dir, que el sostre de despesa de l'any vinent serà un 20,5% superior al que hi havia a l'entrar Sánchez al govern.

Així ho ha explicat la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en una entrevista amb l'agència Efe, en què ha apuntat cap als fons europeus com a principal raó d'un increment que, segons la mateixa titular del departament, és inèdit. "No hi ha hagut cap sèrie històrica que ens permeti comparar" una injecció de recursos que s'espera "molt important", ha indicat aquest dijous Montero. La ministra ha situat en més de 20.000 milions d'euros l'aportació d'aquests fons europeus. És per això que, segons ella, cal analitzar "amb una mirada diferent" el projecte pressupostari del 2021, que s'activarà al setembre amb l'aprovació precisament d'aquest sostre de despesa.

Aquest és un factor clau dins dels pressupostos generals d'un país: és l'eina de què disposa l'Estat per controlar la despesa del conjunt d'administracions públiques dins els límits de l'estabilitat pressupostària. Fins al 2012, aquest límit només s'aplicava a l'administració pública central, però des de llavors (amb la crisi financera com a context) el sostre de despesa val també per a les comunitats autònomes i els ajuntaments. Habitualment, el sostre de despesa anava molt lligat a la previsió d'ingressos, però enguany es dispararà malgrat la caiguda de la recaptació per fer front a la crisi de manera efectiva.

El calendari amb què treballen per convertir aquest plantejament en una realitat inclou presentar el projecte pressupostari al Congrés dels Diputats a finals de setembre o, com a molt, a principis d'octubre. La idea, però, és que la tramitació estigui avançada i que ja s'hagi acordat el seu suport amb els diferents grups parlamentaris. En aquest sentit, ja ha enviat la primera missiva "sobretot al Partit Popular": per incorporar els 140.000 milions del pla europeu cal tenir uns comptes actualitzats que permetin "enlairar el país".

Límit: 15 d'octubre

En primer lloc, pel que ha explicat la ministra a Efe, l'objectiu és que els comptes per a l'any vinent incloguin la primera anualitat de les transferències del fons europeu de recuperació (que és en total de 59.000 milions d'euros en tres anys). Però aquests projectes també s'inclouran en el pla d'inversió i reformes que s'enviarà a Brussel·les a l'octubre. De fet, tot aquest calendari està condicionat pel fet d'haver d'enviar abans del 15 d'octubre el pla pressupostari del 2021 a Brussel·les.

En paral·lel, el govern actualitzarà les seves previsions macroeconòmiques. Montero ha avançat que calcula que el dèficit públic tancarà aquest any una mica per sobre del 10,3% del PIB. En línia amb això, la ministra ha afirmat que està oberta a establir diferents objectius de dèficit per a cada comunitat autònoma. Això sí, ha matisat, sempre que la mesura s'adopti amb consens, perquè no es pugui interpretar que el govern penalitza les regions més sanejades, que segons aquest plantejament tindrien objectius més estrictes després d'haver dut a terme un "esforç molt important" per equilibrar els comptes.