Montero vol que les comunitats participin més de la recaptació d'ingressos de l'Estat

La ministra d'Hisenda espanyola, Maria Jesús Montero, ha demanat que les comunitats autònomes participin més en la recaptació d'ingressos de l'Estat, per exemple en l'IVA, quan es reformi el sistema de finançament autonòmic. "Soc una ferme convençuda de l'Estat de les autonomies i hauríem de dissenyar un sistema que permetés que les autonomies participessin més de l'actual recaptació", ha afirmat en una entrevista a Efe publicada aquest dissabte.

En la seva opinió, aquesta opció és millor que les transferències directes, ja que "fan dependre el finançament" dels pressupostos generals de l'Estat. També ha destacat que les comunitats haurien de tenir capacitat de fer els seus "amb o sense" comptes estatals, perquè són administracions "absolutament autònomes financerament".

Respecte a la possibilitat que les comunitats puguin tenir un IVA col·legiat que es pugui augmentar, Montero ha considerat que és "molt complicat" i s'inclina per una capacitat més gran de participació en la seva recaptació, encara que no puguin modificar-lo. La ministra no ha avançat quan estarà a punt el nou model i assenyala que hi treballen perquè estigui llest "al més aviat possible".

Sense data per a la reforma del finançament autonòmic

Montero ha insistit que el govern del PP "no va tenir cap interès" a abordar aquest tema i s'ha mostrat estranyada que ara els populars "apressin" sobre el finançament. La titular d'Hisenda s'ha compromès a "posar tots els mitjans" perquè les autonomies apropin les seves posicions i per això ha començat per la part que, assegura, "genera més consens": determinar quina és la insuficiència de recursos que tenen respecte a les competències assignades.

La nova ministra socialista ha indicat que les comunitats "estan començant a nomenar" els seus representants en el grup polític que tractarà aquesta reforma i ha reclamat que triïn persones que puguin "prendre decisions sense haver d'estar consultant constantment".