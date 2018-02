Montoro insisteix: "Els deutes els paguem entre tots, no hi ha quitança possible"

Res de parlar de quitança. El ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, ha reiterat aquest dimecres que no està disposat a perdonar els deutes que les comunitats autònomes han contret amb l'Estat a través dels mecanismes extraordinaris de finançament com el FLA. Els últims anys, el titular del departament d'Hisenda havia anat obrint la porta a la possibilitat de condonar aquest deute i, darrerament, havia fins i tot aclarit que es podrien aplicar quitances a les comunitats més mal finançades.

Però aquesta setmana, davant els 'barons' del PP, Montoro va tornar a desdir-se'n. I així ho ha reiterat aquest dimecres a la sessió de control del Congrés dels Diputats, en què un portaveu del partit valencià Compromís li ha retret precisament aquest estira-i-arronsa. "No hi ha quitança possible, es poden estudiar els terminis per tornar els deutes i, fins i tot, les condicions financeres, però això és reestructurar, no és cap quitança", ha insistit el ministre d'Hisenda.

El diputat de Compromís ha retret al ministre que de vegades vengui com a concessions o premis a les comunitats mesures que "a l'hora de la veritat no ho són". Però Montoro ha tornat a repetir que "es tracta d'afrontar quines són les conseqüències i què hem de fer amb els deutes que s'han acumulat", però no ha acabat de concretar com fer-ho.

Davant la reclamació de propostes específiques, el ministre ha insistit en la necessitat de "simplificar" l'actual sistema de fons i "ordenar" el sistema tributari per evitar duplicitats o dobles imposicions. El ministre d'Hisenda ha insistit que s'està parlant amb tots les grups polítics.

I, com ja ha fet diverses vegades, el ministre ha elogiat el nivell de descentralització de l'estat de les autonomies espanyol. "No hi ha cap altre país al món que en 40 anys hagi estat capaç de descentralitzar-se tant com Espanya", ha etzibat.

Per acabar, Montoro ha defensat que és hora de plantejar-se també la possibilitat que les comunitats puguin tornar a finançar-se a través dels mercats exteriors i que ja no els quedi limitada aquesta possibilitat, com passa fins ara.