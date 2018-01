Montoro diu que apujarà el sou als funcionaris encara que no hi hagi pressupostos

El ministre d'Hisenda i Funció Pública, Cristóbal Montoro, ha afirmat avui que el salari dels treballadors públics pujarà aquest any encara que no hi hagi pressupostos generals de l'Estat. En declaracions als mitjans després d'intervenir en una jornada sobre innovació a Madrid, Montoro ha assegurat que "els salaris públics pujaran de qualsevol manera".

Montoro ha fet aquesta promesa als funcionaris malgrat que fa només uns dies el seu ministeri va retallar per sorpresa els diners que entrega a les comunitats autònomes i amb els quals les comunitats fan els seus pressupostos. Aleshores, l'argument de Cristóbal Montoro va ser, precisament, l'absència de pressupostos de l'Estat (per als quals el PP encara no ha aconseguit prou suports). La retallada, en el cas de Catalunya arriba als 780 euros. A més, la manca de pressupostos també fa perillar alguns impostos, com el de patrimoni, que Montoro encara no ha prorrogat, segons diu, per la falta de consens en els comptes generals.

En canvi, amb els funcionaris, ha fet un pas endavant: "Si per algunes circumstàncies no tinguéssim pressupostos a temps", ha matisat el ministre, els salaris pujarien igualment en el cas dels funcionaris i també es milloraran "altres coses", que no ha detallat. El repunt serà superior a l'1% de 2017, ha afirmat, tot i que no ha donat la xifra exacta, i ha lamentat que hi hagi grups polítics "que sembla que no tenen cap interès" a aprovar els Pressupostos, però no n'ha donat més detalls.

L'oferta que el ministeri d'Hisenda va plantejar als sindicats del sector públic al setembre va ser una pujada fixa del 5,25% repartit en tres anys (1,5% el 2018, 1,75% el 2019 i 2% el 2020), més un variable que podria situar l'alça en el 7,75%. La part variable preveu tres supòsits, de manera que si es compleix la previsió de PIB o es queda una dècima per sota s'accediria a una pujada addicional del 0,25% el 2018 i del 0,50% el 2019 i 2020, ja que si la previsió se supera en quatre dècimes l'alça addicional seria del 0,50% el 2018 i del 0,75% el 2019 i 2020. A això, també s'hi sumaria un altre 0,50% lligat al compliment de l'objectiu de dèficit públic el 2020.

Catalunya creix igual que abans

Montoro també ha admès durant la conferència que Catalunya ja creix al mateix ritme que abans de la crisi oberta amb l'1-O. El ministre ha explicat que els registres d'IVA demostren que la facturació actual és similar a la que es comptabilitzava al començament de l'any, cosa que implica que Catalunya "està tornant a la normalitat econòmica".

El ministre, però, atribueix aquesta millora com a "conseqüència" de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució. Aquestes xifres suposen, segons Montoro, una "lliçó de la situació política tan anòmala" que ha viscut Espanya en els últims mesos i de com el "control de la legalitat" associat a l'article 155 ha evitat frenar la recuperació.

El ministre ha acusat Carles Puigdemont d'"interrompre" el creixement econòmic i la creació de llocs de treball i, per això, ha qüestionat que "aquest senyor que té problemes amb la justícia" sigui "tan important per al país" com per protagonitzar les informacions en els mitjans. "Estem esperant a què un senyor doni una conferència a Copenhaguen", ha etzibat Montoro, i ha afegit que en lloc d'"estar treballant per a la recuperació econòmica", Puigdemont està "dedicat a una altra cosa".