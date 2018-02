Moody's recomana a Montoro no donar més autonomia fiscal a les regions

En plena reforma del sistema de finançament i la mateixa setmana en què el ministre d'Hisenda, Cristóbal Montoro, obria una mica més la porta a condonar el deute a les autonomies més mal finançades, Moody 's recomana als responsables de la Hisenda espanyola no donar més autonomia a les comunitats.



"Qualsevol resolució que augmenti l'autonomia fiscal de les regions espanyoles podria tenir implicacions negatives per a l'emissor sobirà, tenint en compte els desafiaments que les finances regionals han representat per a les del govern general els últims anys", alerta Moody 's.



Però la mateixa agència destaca les fortaleses de l'economia espanyola, amb una qualificació Baa2 i una perspectiva estable gràcies a la seva diversificació, l'elevat nivell d'ingressos i el reequilibri de la seva activitat econòmica. Moody 's anticipa que Espanya continuarà beneficiant-se dels vents de cua que impulsen la zona euro, a més dels nivells de recuperació de l'ocupació i de la millora del consum.



"Espanya compta amb una de les economies més grans del món, i el seu creixement ha estat un dels més forts de l'àrea de l'euro", han assegurat la vicepresidenta sènior de Moody 's i la coautora de l'informe , Sarah Carlson, en declaracions recollides per Europa Press. Tot i això, com ja auguren la majoria d'institucions, preveuen que l'impuls perdrà força: "L'acceleració té un fort component cíclic i pronostiquem que el creixement anual real del PIB es desaccelerarà menys del 2% a finals d'aquesta dècada".



Els motius de risc, segons Moody 's, són moderats, i venen donats principalment pel conflicte polític intern vinculat a Catalunya . Moody 's insisteix que les possibilitats d'independència són baixes, encara que admet que amb l'escalada de les tensions "han augmentat lleugerament", juntament amb les implicacions negatives sobre l'entorn econòmic.



Moody 's destaca la importància de Catalunya dins el conjunt de l'economia espanyola i per això creu que una resolució ràpida del conflicte atenuaria les conseqüències . A més, constata que la confiança dels inversors estrangers en Catalunya "s'ha deprimit", igual que l'arribada de turistes.





L'endeutament espanyol



Destaca el desequilibri de la Seguretat Social



Sense tenir res a veure amb Catalunya, l'altre risc que identifica Moody 's és l'elevat nivell de deute d'Espanya. La firma nord-americana apunta que aquesta càrrega de passiu continuarà limitant la nota del seu crèdit sobirà, malgrat les millores recents. Per això, considera que les reformes fiscals estructurals i l'atur han de millorar encara més per aconseguir reduir el deute.



"La dinàmica fiscal d'Espanya continua sent un desafiament a causa d'un conjunt de debilitats estructurals, entre les quals s'inclou el desequilibri del sistema de la Seguretat Social", indica el document .