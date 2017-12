Moody's alerta que el resultat electoral serà dolent per al creixement

L'agència de qualificació de riscos Moody's ha alertat aquest divendres que el resultat de les eleccions a Catalunya és negatiu per al creixement econòmic i que la prolongació de la incertesa podria deteriorar més el clima de negocis.

En un informe, l'agència considera que és probable que la tensió política amb el govern espanyol continuï després que els partits independentistes hagin guanyat les eleccions a Catalunya, ja que, afirma, la formació de govern passa per un acord entre aquestes formacions.

Segons la seva opinió, el resultat de les eleccions és negatiu per a la qualificació creditícia tant d'Espanya com de Catalunya, ja que no resol les tensions polítiques entre l'Estat i la comunitat autònoma.

Així, encara que espera que l'economia espanyola creixi l'any vinent un 2,3%, la de Catalunya es deteriorarà més, cosa que tindrà efectes en el conjunt de l'Estat llevat que altres comunitats puguin compensar l'impacte.

En aquest sentit Moody's subratlla que atès que els partits independentistes han mostrat la seva intenció de donar prioritat als passos cap a la independència sobre la consolidació fiscal, previsiblement les "ja febles finances" catalanes es veuran més deteriorades. Malgrat això, Moody's creu que l'Estat seguirà controlant les finances catalanes a través del fons de liquiditat autonòmic (FLA).