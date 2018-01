Mor als 91 anys el fundador d'Ikea

Feodor Ingvar Kamprad, fundador de la cadena sueca de mobles i objectes per a la llar Ikea, ha mort als 91 anys, segons ha informat avui l'empresa en un comunicat. Kamprad va morir ahir a casa seva a Småland, al sud-est de Suècia, envoltat dels seus familiars després d'una "curta malaltia".

"Estem honorant la pèrdua del nostre fundador i estimat amic Ingvar. El seu llegat serà admirat per molts anys i la seva idea de crear un dia a dia millor per a la gran majoria seguirà guiant-nos i inspirant", ha afirmat Jesper Brodin, director executiu i president del grup Ikea.

Per la seva banda, el president i director executiu del grup Inter Ikea, Torbjörn Lööf, ha explicat que els membres de l'empresa estan "profundament entristits" per la mort de Kamprad. "Recordarem la seva dedicació i compromís per posar-se sempre de part de la majoria. Per no abandonar mai, tractar sempre de millorar i de liderar amb l'exemple", ha afegit.

Kamprad, una de les 500 persones més riques del món segons la revista Forbes, va fundar el que ràpidament es va convertir en la major cadena de mobles del món combinant el disseny nòrdic amb la capacitat per generar eficiències i emmagatzematge.

El gegant Ikea, amb 412 botigues i 149.000 empleats en 49 mercats, va facturar en el seu últim exercici fiscal (1 de setembre de 2016 a 31 d'agost de 2017) 36.300 milions d'euros i va obtenir un benefici net de 2.500 milions d'euros.