Els Mossos investiguen una web que llançava ofertes publicitàries fraudulentes pel Black Friday

Els Mossos d'Esquadra han iniciat aquest dijous una investigació després de detectar que un servidor amb origen a Turquia estava llançant campanyes publicitàries fraudulentes pel Black Friday. Des del país otomà s'han publicat nombroses pàgines web que, tal com indiquen els Mossos, "imiten perfectament l'aparença de les oficials" i ofereixen descomptes de fins al 90% en els productes.

El frau no s'ha produït tan sols a Catalunya, sinó que s'ha estès a escala global. És per això que els Mossos han traslladat l'avís a la Interpol (Organització Internacional de Policia Criminal).

La policia catalana apunta que la intenció dels autors del frau és doble: per una banda, pretenen aconseguir dades bancàries dels consumidors estafats, i per l'altra, abonar càrrecs per unes compres que no arribaran mai.

Davant d'aquesta situació, les autoritats recomanen que la gent desconfiï de portals web on es facin descomptes molt exagerats, que contrastin les ofertes que arriben per canals que no siguin els de les marques oficials i que revisin els dominis de les diferents pàgines web. Els Mossos indiquen que les marques comercials que fan servir dominis del tipus .online o .org son sospitoses.