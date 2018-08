Els Mossos detenen dos dels taxistes que van atacar un vehicle VTC amb una família francesa a dins

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest divendres dos dels taxistes que presumptament van colpejar un vehicle de Cabify amb una família francesa a dins, uns fets que es van produir durant la primera jornada de vaga del sector a Barcelona. A través d'un comunicat, el cos va anunciar que la investigació continua oberta i que "no es descarten noves detencions de persones que la policia ja té identificades com a presumptes autors de l'atac".

Els detingut pels agents son un veí de Lliçà de Munt que té 39 anys i un veí de Barcelona de 34. Juntament amb altres taxistes investigats serien uns dels que van tallar el carrer Aragó per aturar el trànsit "amb l'objectiu de localitzar vehicles VTC", assenyala el comunicat dels Mossos.

A la cruïlla del carrer Aragó amb el carrer Girona, els manifestants van detectar un dels vehicles, van atacar-lo, li van trencar els retrovisors i li van abonyegar la carrosseria. Es calcula que els danys materials estan valorats en uns 7.000 euros.

Tal com apunta la nota dels Mossos, quan el conductor va sortir del vehicle per calmar els ànims alguns manifestants el van agredir. A part, al pare del matrimoni francès, que també va sortir del vehicle, li van pintar la cara amb un espai i seguidament li van tirar el pot metàl·lic pel cap.

Disculpes per les formes

Després de vuit dies en peu de guerra, el sector del taxi va demanar disculpes "per les formes i pels danys col·laterals comesos als petits empresaris". A més a més, el portaveu d'Élite Taxi, Alberto 'Tito' Álvarez, va condemnar "qualsevol tipus de violència", un missatge que va haver de repetir nombroses vegades durant les protestes.

No obstant això, des de l'associació recorden que no només pateixen atacs els conductors d'Uber o Cabify. Dimecres passat Élite Taxi va denunciar que una vintena de taxis de l'àrea metropolitana de Barcelona van aparèixer amb els vidrets trencats. Des de l'ARA, però, es va comprovar que algunes de les imatges compartides pel col·lectiu ja van circular a principis d'abril. A més a més, els Mossos van confirmar que no consten denúncies pels atacs.