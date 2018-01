Motors amb bateria i naus solars per als vols més curts

Segons la Comissió Europea, si el negoci de l’aviació fos un país estaria entre els deu més contaminants del món. El sector de les aerolínies afronta el repte de reduir el seu nivell d’emissions en les pròximes dècades i ara la innovació tecnològica també hi vol jugar un paper. Diverses companyies arreu del planeta ja han desenvolupat prototips d’avions petits amb motors completament elèctrics per fer rutes de curt radi. El projecte suís Solar Impulse també ha aplicat el concepte a l’energia solar, amb una nau amb ales recobertes per cèl·lules fotovoltaiques que va arribar a fer la volta al món.

El fabricant aeronàutic Airbus -que també ha dissenyat el prototip E-Fan- ha format una aliança amb Samsung i Rolls-Royce per fer volar un dels seus models amb un motor elèctric el 2020. El seu competidor, Boeing, també hi ha posat un peu i ha invertit en la start-up de Seattle Zunum Aero, que vol crear avions de fins a 12 passatgers impulsats per dos motors elèctrics. Fins i tot el magnat tecnològic i fundador de Tesla, Elon Musk, està pensant a desenvolupar avions elèctrics que s’enlairin de manera vertical.

D’altra banda, algunes aerolínies ja s’han agafat a aquesta onada, encara que sigui per demostrar el seu compromís amb la reducció d’emissions. El setembre passat la low cost britànica EasyJet va anunciar un acord amb la firma nord-americana Wright Electric, que està desenvolupant aeronaus propulsades amb un motor elèctric per als vols de menys de dues hores. La companyia creu que en una dècada podria estar fent rutes com el Londres-París amb un avió lliure de contaminació.

Tot i així, l’escalabilitat del projecte a les aeronaus de passatgers comercials encara ha d’arribar. A més, el pes de les bateries continua sent un dels obstacles que ha de resoldre aquesta indústria incipient perquè els avions puguin fer vols més llargs.