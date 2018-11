Muji obre al passeig de Gràcia la botiga més gran que tindrà a Europa

La cadena minorista japonesa Muji obre avui la botiga més gran que tindrà a Europa, al passeig de Gràcia de Barcelona. Es tracta de la primera botiga insígnia de la marca a Espanya.

L’establiment, de tres plantes, ocupa 1.200 metres quadrats, en els quals es combinen les diferents línies de productes de l’empresa: mobles, productes d’higiene i maquillatge, roba i menjar. Amb una inversió de tres milions d’euros i una plantilla de 70 treballadors, la botiga es troba a la part baixa del passeig de Gràcia, en un edifici propietat de l’asseguradora Allianz.

Actualment Muji compta amb dues botigues més a Barcelona, una al centre comercial Illa Diagonal i l’altra a Rambla Catalunya, molt a prop de la que s’inaugura avui. Malgrat la proximitat, però, la direcció de la companyia japonesa té previst mantenir-les totes dues operatives. La botiga insígnia és tot just la tercera al continent, després de París i Milà, a l’espera d’obrir-ne de noves a Madrid -on hi té dos establiments més- i altres capitals europees.

Joaquim de Toca, director de Muji a Espanya, va assegurar que la tria del passeig de Gràcia es deu a la barreja de públic local i estranger, en aquest cas, atret tant per les botigues de luxe com per les visites a edificis modernistes com la Pedrera o la Casa Batlló. En aquest sentit, Takuo Nagahara, president de Muji a Europa, va assegurar que l’empresa busca que les botigues insígnia estiguin en ubicacions amb accés a un públic com més divers millor.

L’establiment suposarà un canal per introduir al mercat espanyol la línia de productes alimentaris semipreparats i per ampliar l’oferta de moda, sobretot personal. Els productes d’alimentació de la gastronomia asiàtica són la principal novetat de la botiga, i enllacen amb l’activitat de la companyia al Japó, on aquesta parcel·la del negoci suposa més d’un 7% de les vendes del grup.

Muji és una multinacional minorista en equipament personal i de la llar, tot i que també compta amb la línia de menjar i, en el cas del mercat asiàtic, restaurants i tres hotels. A Europa, l’empresa té presència en nou països, amb Espanya com a tercer mercat, segons Nagahara. L’empresa, que cotitza a la borsa de Tòquio, va facturar uns 3.000 milions d’euros en l’últim exercici.