Multa de 91 M€ a quatre grans bancs per posar-se d'acord i manipular el preu del mercat de derivats

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha anunciat aquest dimecres una sanció total de 91 milions d'euros a quatre dels grans bancs espanyols: CaixaBank, Banco Santander, BBVA i Banc Sabadell. El motiu és que Competència ha determinat que es van posar d'arcord per alterar les condicions de mercat per acabar oferint productes derivats financers de tipus d'interès en condicions diferents de les que pactaven anteriorment amb els clients. Tal com explica la CNMC, els bancs oferien aquests productes especificant que es contractarien "en condicions de mercat" i, després, els canviaven les condicions fixades inicialment.

Què és un derivat financer? Un instrument de cobertura que protegeix tota o una part de la quantitat d'un préstec per tal de cobrir possibles evolucions dels tipus d'interès que puguin afectar negativament la capacitat de devolució del préstec. Poden classificar-se en funció de l'actiu al qual van referenciats, per exemple tipus d'interès, accions o divises, però també al tipus de contracte (opcions, futur, 'swaps'...) o de la finalitat (especulació o cobertura). S'utilitzaven com a instruments de cobertura de risc de tipus d'interès associats a crèdits sindicats per al finançament de projectes.

Competència especifica en el seu comunicat que sanciona CaixaBank, el Santander, el BBVA i el Sabadell perquè es posaven d'acord abans de fer una oferta al client per fixar unes condicions allunyades de les que s'havien compromès a proporcionar, i, per tant, donaven la imatge que cadascuna estava consultant les condicions de mercat quan realment estaven alterant-les.

Segons la CNMC, és una infracció "molt greu" del Tractat de Funcionament de la Unió Europea que es va dur a terme durant "com a mínim 10 anys, entre 2006 i 2016. La resolució de Competència es dona després d'haver estat investigant els fets quan una empresa dedicada a la promoció, construcció i explotació d'infraestructures eòliques va denunciar la conducta. Durant la investigació, la CNMC va tenir accés a documentació aportada per 22 empreses més, corresponents a 43 operacions de derivats associats a crèdits sindicats contractats entre 2006 i 2016 per finançar projectes.



Quines són les multes?

CaixaBank: 31,8 milions d'euros

Banco Santander: 23,9 milions d'euros

BBVA: 19,8 milions d'euros

Banco Sabadell: 15,5 milions d'euros

Finalment, la CNMC recorda que amb aquesta resolució no hi ha opció de presentar cap recurs per via administrativa i que, per tant, els afectats només poden optar per presentar un recurs contenciós administratiu a l'Audiència Nacional durant els pròxims dos mesos.