Multa a nou col·legis d'advocats després d'una denúncia de Bankia

Nou col·legis d'advocats de diferents autonomies espanyoles hauran d'afrontar una sanció d'1,455 milions d'euros després que la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) hagi conclòs que van pactar les recomanacions de tarifes que feien als seus col·legiats. El que haurà d'afrontar la sanció més elevada és el col·legi d'advocats de Barcelona, un total de 620.000 euros, seguit de lluny del de València, amb 315.000 euros.

En el seu comunicat, la CNMC recorda que el cas va començar amb una denúncia de Bankia pels costos de les querelles massives que van presentar els accionistes que reclamaven la inversió feta a la sortida a borsa del banc parcialment públic el 2011. Durant la investigació, la CNMC ha conclòs que nou col·legis van elaborar, publicar i difondre tarifes d'honoraris, cosa que no està autoritzada.

Competència recorda en el seu comunicat que els honoraris dels advocats "s'han de fixar lliurement" i que, per tant, no existeix cap sistema aranzelari en els serveis que presten els advocats. A més, tampoc estan sotmesos a cap sistema de tarifes mínimes. Així doncs, l'organisme regulador insisteix que la llei prohibeix "qualsevol acord, decisió o recomanació col·lectiva o pràctica concertada o conscientment paral·lela que tingui per objecte, produeixi o pugui produir l'efecte d'impedir, restringir o falsejar la competència en tot o en part del mercat nacional". A més, acaba asseverant que la llei òmnibus del 2009 prohibeix als col·legis establir recomanacions sobre honoraris o qualsevol altra orientació professional.

Qui són els sancionats?

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona: 620.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats de València: 315.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Sevilla: 145.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Biscaia:125.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats de La Rioja: 90.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats de la Corunya: 65.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats de Santa Cruz de Tenerife: 65.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Albacete: 20.000 euros

Il·lustre Col·legi d'Advocats d'Àvila: 10.000 euros