Un Mundial sense prou cervesa

L’estiu anglès viu amb l’ai al cor, seriosament amenaçat. Sense el Torneig de Wimbledon, les maduixes que l’acompanyen, les barbacoes i les cerveses de les garden parties de les cases particulars i els pubs no hi ha pròpiament estiu. Els tres primers elements semblen garantits. Però la més que imprescindible cervesa, no. O no tant com de costum. Alguns productors, de fet, ja han patit els primers problemes, i n’estan tenint per abastir la demanda dels clients. Si a l’habitual assedegat estiu dels britànics s’hi afegeix el Mundial, cal més cervesa. En concret, 14 milions de pintes més només durant la primera fase, segons dades dels productors.

La manca de cervesa no és pròpiament un problema de manca d’ordi. La qüestió fonamental és la manca de diòxid de carboni (CO₂), imprescindible per a la indústria, almenys la que no està considerada artesanal. I ja han patit les primeres conseqüències la producció de lagers d’Amstel i Heineken, i els barrils d’on s’extreuen les mitges pintes o les pintes de browns escassegen. La cervesa és el producte potser més popular afectat per la manca de gas, que s’hi injecta artificialment, almenys en les cerveses que no fan gala de l’etiqueta “natural”, que s’obté amb la fermentació del llevat.

Però l’impacte de la manca de CO₂ és molt més ampli: afecta la resta de producció de begudes gasoses i també la indústria de l’alimentació. Tant és així que el consell regulador de la carn d’aviram del Regne Unit ha instat el govern de Theresa May a donar-los prioritat en l’abastiment de CO₂ per mantenir el nivell de subministrament de carn de pollastre. El mateix han fet els productors de carn de porc.

L’esmentat consell regulador de l’aviram va assegurar dijous passat en un comunicat que de les nou plantes del Regne Unit que són col·lectivament responsables d’entre el 50% i el 60% de tota la producció de carn de pollastre, quatre o cinc haurien de reduir-la els pròxims dies si la l’oferta de CO₂ no millorava. En el pitjor dels casos, tenien subministrament per a un dia. En el millor, per a dues setmanes. El CO₂ s’utilitza en el sacrifici de porcs i aus de corral per adormir els animals abans de sacrificar-los.

Altres tipus de menjar també es poden veure afectats perquè el diòxid de carboni s’usa per mantenir productes frescos durant l’emmagatzematge i el transport. Al marge de la carn, doncs, hi ha les amanides.

Manteniment de les factories

En l’origen del problema hi ha cinc cinc factories de CO₂ del nord d’Europa que han hagut d’interrompre la producció per raons de manteniment. Durant la setmana que s’acaba avui, al Regne Unit només n’ha quedat una en funcionament, de les quatre que hi ha. El CO₂ prové de les plantes d’amoníac que fabriquen fertilitzants. El pic de demanda d’aquest producte té lloc a l’hivern i per això s’aprofita l’estiu per dur a terme les reparacions que calguin a les factories. Aquesta conjuntura, més el ja esmentat augment de la demanda de carn i begudes carbonatades arran de l’arribada de l’estiu, les bones temperatures que afavoreixen les barbacoes i, a més, el Mundial, ha provocat que la publicació especialitzada GasWorld hagi qualificat el panorama com la “pitjor situació de subministrament de diòxid de carboni per a les empreses europees en dècades”. La previsió és que la situació continuï en els mateixos nivells durant el que resta del mes de juny i potser els primers dies o la primera setmana de juliol.

De fet, va ser GasWorld qui primer va advertir del problema. L’Associació Britànica de Fabricants de Cervesa i Pubs (BBPA), que representa la totalitat de la indústria de gran escala i uns 20.000 locals, va secundar la preocupació i va assegurar que l’escassetat de CO₂ estava començant a produir aturades en la producció. El 82% de la cervesa que es consumeix al Regne Unit requereix diòxid de carboni, segons dades facilitades per BBPA.

Però el que representa un insospitat problema per als uns és una oportunitat d’or per als altres. Els productors de cervesa artesanal, que produeix el gas de forma natural amb llevats, ja han fet una crida per canviar els hàbits de consum aprofitant l’escassetat de CO₂ i animen a beure un producte de més qualitat.