El fundador de Tesla guanya més de 6.000 M€ en un dia i es converteix en la quarta persona més rica del món

L'empresari nord-americà i fundador del fabricant d'automòbils elèctrics Tesla, Elon Musk, s'ha convertit en la quarta persona més rica del món, després que el seu patrimoni augmentés en gairebé 8.000 milions de dòlars (6.722 milions d'euros) en un sol dia. Aquest increment ha fet elevar la seva fortuna fins als 84.800 milions de dòlars (71.250 milions d'euros) i ha desbancat com el quart empresari més ric el magnat francès i conseller delegat de LVMH, Bernard Arnaut.

Segons les xifres recollides en el Bloomberg Billionaires Index, el patrimoni de Musk es va disparar aquest dilluns a gairebé 8.000 milions de dòlars a causa de la forta revaloració experimentada per les accions de Tesla, de la qual l'empresari té un 18% del capital.

Les tres principals fortunes continuen sent per als grans líders tecnològics nord-americans. Encapçala el rànquing Jeff Bezos, fundador i conseller delegat d'Amazon, amb una fortuna estimada d'uns 188.000 milions de dòlars (157.910 milions d'euros); en segona posició hi ha Bill Gates, fundador de Microsoft, amb un patrimoni de 121.000 milions de dòlars (101.634 milions d'euros), i, en tercera, Mark Zuckerberg, fundador i conseller delegat de Facebook, amb una riquesa que ronda els 99.000 milions de dòlars (83.155 milions d'euros).

Amancio Ortega perd més de 13.000 milions d'euros

Pel que fa al primer espanyol, és el propietari del grup Inditex, Amancio Ortega, que ocupa la 16a posició amb una fortuna estimada de 59.700 milions de dòlars (50.129 milions d'euros), fet que suposa una caiguda fins ara aquest any d'uns 15.800 milions de dòlars (13.267 milions d'euros). És el segon descens més gran entre els 500 membres de la llista, només per darrere de la reculada de 20.700 milions de dòlars (17.357 milions d'euros) en el patrimoni de Bernard Arnault.