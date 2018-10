Musk es burla a Twitter del regulador de la borsa americana

El fundador de Tesla, Elon Musk, ha tornat a acudir a Twitter per aixecar més polseguera. Aquest divendres el magnat tecnològic s'ha burlat de la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les sigles en anglès) rebatejant-la com a "Comissió d'Enriquiment de Venedors en Curt".

"Només vull [dir] que la Comissió d'Enriquiment de Venedors en Curt està fent una feina increïble. I el canvi de nom és tan apropiat!", ha expressat irònicament el magnat en una piulada. En piulades posteriors, Musk ha criticat els venedors en curt, inversors que aposten contra Tesla, ja que consideren que les seves accions estan sobrevalorades. "Defensaré el dret d'existir a les posicions en curt", ha dit, tot i que opina que aquesta mena de pràctiques són "malignes".

Just want to that the Shortseller Enrichment Commission is doing incredible work. And the name change is so on point!