Mutua Madrileña compra el 30% de la gestora catalana EDM

El grup Mutua Madrileña ha comprat el 30% de la gestora catalana EDM, però amb l’opció d’adquirir-ne fins a un 51% abans que acabi el 2019. Segons va informar aquest divendres l’asseguradora en un comunicat, està previst que l’operació es materialitzi el primer trimestre de l’any que ve.

Una vegada es faci efectiva la compra, l’asseguradora ha assegurat que EDM mantindrà la seva “independència en la gestió i l’assessorament patrimonials”. En aquest sentit ha deixat clar que Eusebio Díaz-Morera, el seu president, i Antoni Estabanell, el seu conseller delegat, continuaran al capdavant de la companyia.

Segons el grup, l’entrada al capital d’EDM li proporcionarà un “important” impuls al mercat de Catalunya, ja que la gestora és una de les principals boutiques d’inversió independent a Espanya i compta amb una important presència al territori. Aquesta operació se suma a la recent adquisició i presa de control per part de Mutua Madrileña del 50,01% d’Alantra Wealth Management, especialitzada en banca privada, que compta amb més de 1.800 milions d’euros en patrimoni gestionat. Amb aquestes adquisicions l’asseguradora reforça el seu paper protagonista en el procés de concentració que, previsiblement, viurà aquest sector a Espanya.

A finals del 2017, EDM va superar els 3.700 milions d’euros de capital gestionat. Actualment compta amb una cartera de 2.239 clients i gestiona 13 fons i dos plans de pensions. A més, la fins ara gestora catalana té presència a Ciutat de Mèxic, des d’on dona cobertura a Mèxic, Xile, el Perú i Colòmbia. Mutuactivos, la gestora de l’asseguradora, gestiona un patrimoni superior als 6.600 milions d’euros.

Empreses catalanes que ja no ho són

La d’EDM seria una pèrdua empresarial més per a Catalunya aquest any. Destaquen la venda de Cirsa a Blackstone, per la qual la família Lao va rebre 2.400 milions d’euros, i la d’Abertis, que van comprar a mitges la italiana Atlantia i l’ACS de Florentino Pérez. Cellnex, antiga filial d’Abertis, ara també està controlada per la família Benetton, i les cavistes Freixenet i Codorníu, pel grup alemany Henkell i pel fons d’inversió nord-americà Carlyle, respectivament. L’altra gran pèrdua ha sigut Naturgy, en què La Caixa ha deixat de tenir la majoria de l’accionariat.