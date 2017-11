NH analitza una oferta de Barceló per fusionar-se

Grupo Barceló i NH Hotel Group analitzen una possible fusió. Així ho ha admès el segon grup en un fet rellevant remès a la CNMV, després que 'Expansión' hagi avançat avui l'operació. El regulador ha suspès la negociació de NH, que ha admès que ha rebut una proposta "no sol·licitada, preliminar i no vinculant", segons la qual es crearia el líder hoteler espanyol.

Si tirés endavant el projecte plantejat per Grupo Barceló, aquest grup es quedaria el 60% del resultant i controlaria a la vegada la gestió de la nova empresa. El nou grup, que acumularia més de 600 hotels i 110.000 llits, superaria una facturació anual de 3.454 milions d'euros.

En la seva comunicació al regulador, NH Hotel Group ha assegurat que no hi ha res tancat i que el grup manté el pla estratègic a tres anys aprovat recentment. La idea, segons el rotatiu financer, és que el grup resultant continuï cotitzant a borsa.