Per Nadal, el marisc puja i la pularda baixa

Demà ens asseurem tots a taula, reunits en família, per menjar l’àpat nadalenc i gaudir d’aquest dia únic a l’any. Potser serem els amfitrions i, per tant, sabem quant hem pagat pel festí. I fins i tot pot ser que recordem el que vam pagar l’any passat i reflexionem si la compra va ser més barata o més cara. ¿Què ho fa, que un aliment pugi o baixi per Nadal?

L’OCU ja fa gairebé un lustre que observa el comportament dels preus dels aliments durant el Nadal. Ho fa d’una manera sistemàtica i estandarditzada, comptabilitzant-ne l’evolució en supermercats de les principals ciutats d’Espanya durant les dues setmanes prèvies. D’aquesta manera disposa des del 2015 d’un fidel retrat de quins productes varien per festes.

No ens enganyem; la variació mitjana de l’interval 2015-2018 és de pujada generalitzada, però no tots els aliments ho fan de la mateixa manera. Per exemple, el xai ha pujat un 20%, però el gall dindi i la pularda, en concret, han baixat fins a un 11%. Els que decanten cap a la pujada el conjunt del cistell són els productes del mar, amb una empenta del 44% en les ostres, el 63% en les cloïsses i el 166% en els percebes. No obstant això, d’altres productes, com la fruita, es mantenen força estables.

En aquestes variacions, l’oferta i la demanda, per descomptat, hi tenen el seu pes. Però hi ha alguna cosa més? Sí: la meteorologia intervé de manera decisiva en sectors com els torrons, el vi i fins i tot el peix i el marisc. En el primer cas, perquè les pluges de la primavera i la tardor anterior hauran marcat la collita d’ametlles. Si ha plogut molt serà generosa i el preu baixarà; si no, el torró serà més car.

I passa el mateix amb el vi i les pluges de final d’estiu, tot i que de cara a la collita d’un any més tard: els joves del 2018 seran més assequibles el Nadal del 2019 perquè no ha parat de ploure des de mitjans d’agost. Pel que fa als productes del mar, pugen sí o sí, i a més ho fan ben aviat perquè els vaixells fan parada tècnica al novembre per poder sortir al desembre, de manera que es redueixen les captures. Finalment, l’aviram baixa gràcies al fet que en som productors i l’oferta que no es consumeix aquí va a altres països de la Unió, on sí que és més comú consumir aquesta vianda per aquestes dates.

El caviar, ‘assequible’

Pel que fa a la pinya, la demanda es cobreix plenament des de les Canàries, de manera que encara que el seu preu no és baix l’estabilitat està assegurada. I prenguin-ne nota: segons els responsables de Mercabarna, és un bon any per consumir caviar perquè serà assequible -només 1.000 euros el quilo-, segurament perquè la cria d’esturions en granges s’està consolidant.