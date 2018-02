Nadal renya el sector energètic per portar totes les normes als tribunal

El ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, ha acusat aquest dilluns al sector energètic de elevar la conflictivitat del sector omplin els jutjats de recursos contra totes les normes que aprova el seu ministeri.

Nadal ha fet aquestes acusacions a la inauguració a Barcelona del Forum Funseam, davant d'importants representants del sector energètic, entre ells el president del Club Espanyol de l'Energia i president d'Endesa, Borja Prado, el president d'Enagas, Antoni Llardén, o el president de la patronal del gas, Antoni Peris.

El ministre ha demanat al sector que provi de rebaixar la conflictivitat i que deixi de presentar recursos davant dels tribunals contra tota la legislació que aprova el govern, i així evitar la inseguretat jurídica i fer més sostenible el sistema. Una sostenibilitat, ha dit el ministre, que no només s'ha de mesurar en clau d'emissions de CO2, sinó també en clau de viabilitat econòmica i de manteniment de la competitivitat de la indústria espanyola.

El ministre ha defensat la retallada que vol aprovar a les activitats regulades del sistema: les xarxes de transport i distribució d'electricitat de gas i electricitat, que la setmana passada va xifrar al voltant dels 250 milions d'euros.

Segons el ministre, aquestes activitats les fan unes empreses que són monopoli natural i que tenen una retribució molt bona per una activitat que no té cap risc. A més, ha indicat, "la prima de risc ha baixat però s'ha mantingut la seva retribució".

El ministre ha argumentat que el govern espanyol vol posar-se al costat dels consumidors "restaurant l'equilibri a un sistema que s'ha descompensat". I ha estat molt clar amb l'actitud de les empreses energètiques dient que "totes les normes són recorregudes cercant l'afany legítim del regulat de rascar fins l'últim euro".

Per això, Nadal ha demanat disminuir la conflictivitat generada perquè "el monopolista vol treure la legislació per a cobrar més, mentre que el consumidor està en la situació contraria". "Estem en un tira i arronsa que no té cap sentit", ha reblat.

No vol tancar nuclears ni carbó

El ministre també ha deixat clara la seva posició sobre el mix de generació elèctrica, i s'ha oposat als tancaments de les centrals nuclears i les de carbó, cosa que ja ha provocat enfrontaments amb algunes companyies, com Iberdrola, que vol desfer-se de les centrals de carbó.

Segons Nadal, s'ha de mantenir l'objectiu de renovables que marca Europa, però ha deixat clar que qui ha d'autoritzar el tancament de centrals és ell. "No pot ser una decisió només empresarial", ha dit Nadal, que ha indicat a les elèctriques que, si volen, es poden vendre les centrals, però no tancar-les de forma unilateral.

S?ha de tenir en compte tot: les emissions de CO2, la seguretat del subministrament i el preu, ha indicat el ministre, que ha recordat que no hi ha cap estat europeu que tanqui a la vegada les centrals de carbó i les nuclears. Per exemple, ha dit, Alemanya tanca nuclears però augmenta el carbó, mentre que el Regne Unit tanca el carbó però inverteix en nuclears.

En aquest sentit, Nadal ha argumentat que analitzats els preus dels tres últims anys en el mercat majorista, el preu del megawatt hora hagués pujat entre un 18% i un 25% sense carbó, entre un 18% i un 26% sense nuclears, i entre un 38% i un 64% sense cap de les dues tecnologies.