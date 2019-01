Naturgy (Gas Natural) escull Madrid i el rei Felip per celebrar el seu 175è aniversari

Naturgy, l'empresa hereva de Gas Natural i primera companyia catalana per facturació, ha escollit Madrid per celebrar el seu 175è aniversari, i ho ha fet en companyia del rei d'Espanya, Felip VI, que ha presidit un concert al Teatro Real. El monarca ha estat rebut pel president executiu de la companyia, Francisco Reynés.

L'acte ha consistit en un concert de música clàssica, amb la interpretació de diverses peces a càrrec de la Orquestra Simfònica de Madrid, dirigida per Inma Shara, amb la participació de tres tenors.

La història de Naturgy (empresa que va traslladar la seu social a Madrid després del referèndum de l'1-O) va començar el 28 de gener del 1843, quan es constituïa oficialment a Barcelona la Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas. En tot aquest temps la companyia ha anat canviant de nom, però s'ha mantingut sempre en el sector energètic.

L'últim canvi de nom va ser el juny del 2018, quan la companyia va abandonar la denominació de Gas Natural Fenosa per passar a dir-se Naturgy. El 2018 va ser un any intens per a la companyia, que també va canviar la seva cúpula amb l'arribada al febrer de Francisco Reynés com a nou president executiu, substituint el fins llavors president, Isidre Fainé, i qui n'era conseller delegat, Rafael Villaseca.

El grup La Caixa, a través de Criteria, segueix sent el primer accionista de la companyia, amb un 24% del capital.

A més, el 2018 la companyia va viure un important canvi accionarial, després que Repsol es va vendre la seva participació històrica del 20% per més de 3.800 milions a Rioja Bidco Shareaholdings SLU, una societat controlada per fons controlats per CVC. Ara el primer accionista de Naturgy és Criteria Caixa, amb un 24%, mentre que un 20% està a mans del fons GIP i un 20% més pertany a Rioja Bidco.