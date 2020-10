Naturgy tanca un acord per rebaixar el preu que paga pel gas d'Algèria

Naturgy ha aconseguit tancar un acord amb Algèria sobre les condicions del subministrament de gas natural d'aquest país nord-africà, que és el principal proveïdor de gas a Espanya. L'acord inclou una revisió dels preus, volums i terminis del proveïment, segons ha informat la companyia catalana a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La renegociació ha sigut llarga i va ser un dels objectius que es va fixar el president de la companyia catalana, Francisco Reynés, durant la junta d'accionistes del maig passat. La revisió dels contractes la va provocar la pandèmia, que va causar un augment sense precedents d'estocs i una caiguda dels preus energètics en tots els mercats mundials.

El president executiu de Naturgy ha viatjat a Algèria acompanyant el president espanyol, Pedro Sánchez. Reynés s'ha reunit amb el president i conseller delegat de l'empresa gasista algeriana Sonatrach, Toufik Hakkar, amb qui ha tancat l'acord.

Naturgy manté acords de subministrament a llarg termini amb aquesta companyia pública d'Algèria des del 1970. A més, Sonatrach és accionista de Naturgy, amb un 4% del capital, i les dues companyies són sòcies del gasoducte Medgaz, que uneix Algèria i Espanya. Sonatrach en té un 51% i Naturgy un 49%.

Quan va esclatar la pandèmia i es van desplomar els preus mundials del petroli i el gas, Reynés es va marcar com a objectiu aconseguir rebaixes en els preus de subministraments dels principals proveïdors de Naturgy. Segons la companyia, amb l'acord amb Algèria ja s'han tancat pactes amb el 50% dels volums compromesos amb proveïdors, i s'espera arribar a acords per a la resta abans de final d'any.

Malgrat les negociacions, el president de Naturgy no ha descartat en cap moment acudir a l'arbitratge internacional si no aconsegueix la rebaixa de preus amb algun dels proveïdors.

Segons Reynés, l'acord amb Sonatrach mostra la voluntat de les dues companyies de mantenir els seus acords històrics a llarg termini. Una aliança que, segons el president de Naturgy, "és clau per al subministrament de gas competitiu i segur al mercat espanyol i, per tant, clau per al desenvolupament econòmic dels dos països".

Hakkar, per la seva banda, ha destacat el fort impacte de la pandèmia en els preus del gas i el petroli que Sonatrach intenta superar amb acords amb els clients, i ha qualificat d'"estratègica" la relació amb Naturgy per consolidar la seva presència al mercat espanyol.