Naval deixa la Bosch i Gimpera i torna a l’empresa privada

L’emprenedor Jordi Naval va abandonar a l’octubre la Fundació Bosch i Gimpera, de la qual era director. Aquesta entitat està dedicada a la transferència de coneixement i tecnologia que es genera en el conjunt de la Universitat de Barcelona cap a la resta de la societat.

Fonts pròximes a la Fundació van explicar a l’ARA que la decisió va ser “acordada per les dues parts” i que respon principalment al canvi en la cúpula de la UB: el desembre passat, Joan Elias va ser escollit nou rector en substitució de Dídac Ramírez. “La sortida de Naval forma part del procés lògic en aquests casos -va explicar un portaveu de la UB-. Hi ha canvis en els equips gestors d’entitats i fundacions”. Aquesta font recordava que a més de Naval també hi ha hagut canvis en altres fundacions del grup UB, com la Josep Finestres o l’IL3.

En substitució de Naval al capdavant de la Bosch i Gimpera hi figurarà Carme Verdaguer. Es dona la circumstància que la nova directora general de l’entitat ja ho havia sigut anteriorment. En abandonar el càrrec, s’havia quedat a l’entitat a les ordres de Naval. Com a conseqüència del canvi en la direcció, la Bosch i Gimpera ha interromput temporalment alguns dels projectes que tenia en marxa, com ara les jornades de speed dating entre investigadors i emprenedors.

Tot i que l’emprenedor ha declinat atendre l’ARA, fonts coneixedores del relleu expliquen que no hi havia prou entesa amb la nova cúpula de la UB. En aquest sentit, feien referència al perfil emprenedor de Naval: “Va a una altra velocitat”.

Perfil poc acadèmic

Abans d’assumir el càrrec a la Fundació, Naval havia sigut fundador de diferents empreses de l’àmbit de la salut, com ara Infociencia, Anaxomics, Enemce Pharma, Genocosmetics i HIV-Therapeutics. Naval està ara centrat en un altre dels seus projectes, Aelix Therapeutics, que desenvolupa una nova teràpia per curar el VIH.

En una entrevista concedida a l’ARA al mes de maig, Naval comentava com havia viscut l’encaix entre el seu perfil professional i l’entorn de la UB. “No hi ha cap xoc, perquè tinc un equip excel·lent, del màxim nivell professional; és cert que la universitat té un cert formalisme, però és sa que hi sigui”, deia. Naval també destacava el suport que tenia de l’equip rectoral.