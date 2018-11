Neguit a la plantilla de Codorníu pel desembarcament de Carlyle

Codorníu, l’empresa catalana més antiga, ja ha canviat de mans. Després de més de 460 anys i 18 generacions controlada per la família Raventós, des d’aquesta setmana està sota el control del fons d’inversió Carlyle. Una situació que ha generat un important neguit en la plantilla, i els representants sindicals ja han demanat una reunió amb els nous amos per saber quin serà el seu futur. “Amb mig miler de treballadors a tot l’Estat amb el neguit de no saber quin serà el seu futur, Carlyle va prenent decisions d’amagat i amb un silenci hermètic”, explica a l’ARA Antonio Cruces, president del comitè d’empresa.

De moment, Carlyle ja hi ha desembarcat. Dimecres els seus representants ja eren a Sant Sadurní d’Anoia, i el dia abans la junta d’accionistes de Codorníu va donar el vistiplau final a la venda. Les conseqüències han sigut immediates: Mar Raventós ha deixat de ser la presidenta del grup cellerer, i el càrrec l’ha assumit Alex Wagenber, director general de Carlyle a Europa. El consell d’administració ara té quatre representants del fons i tres de la família Raventós, perquè Carlyle, a través de la societat Bubble, ha comprat el 68% del grup, però molts membres de la família Raventós continuen com a accionistes. L’operació també comportarà l’exclusió de la borsa de Bodegas Bilbaínas, de la qual tenia la majoria Unideco, la matriu del grup Codorníu.

Els representants sindicals de tot el grup a la Rioja, Castella-la Manxa i Catalunya es van reunir dimecres amb els màxims responsables d’indústria agroalimentària de CCOO (sindicat que controla el comitè d’empresa, perquè té 28 dels 30 delegats sindicals) per preparar l’estratègia. Temen la venda immediata de les filials americanes Séptima (l’Argentina) i Artesa (Estats Units), i fins i tot que el fons pugui trossejar el grup i vendre’l per parts per fer plusvàlues ràpides, segons va explicar Antonio Cruces.

Temor de nous acomiadaments

Els responsables sindicals volen una reunió ràpida amb la nova direcció per saber si Carlyle vol retallar la plantilla. “Al maig hi va haver un ERO que va afectar 117 treballadors, 71 dels quals a Catalunya, i no sabem si era una condició que va imposar Carlyle per comprar el grup, o ara vindran més retallades”, explica el president del comitè d’empresa.