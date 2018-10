Neinor, la primera promotora del país, no comprarà sòl en què s'obligui a reservar-ne el 30% per a habitatge protegit

Neinor Homes, la primera promotora de Catalunya i d'Espanya en nombre d'habitatges en construcció, no comprarà sòl on s'apliqui cap mesura com la que ha aprovat l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, que obliga a reservar un 30% de les noves promocions a habitatge protegit.

Així ho ha dit el conseller delegat de la companyia, Juan Velayos, que considera que la iniciativa que ha aprovat Barcelona i que altres ajuntaments de l'àrea metropolitana estan estudiant pot crear "incertesa jurídica". Velayos ha explicat que la mesura no els ha afectat de moment, perquè el poc sòl que tenia la companyia a Barcelona ja està desenvolupat, però ha indicat que és "manifestament il·legal", que provocarà litigis dels promotors amb els ajuntaments i que això és un risc afegit a les promocions que faran augmentar els costos.

El conseller delegat de Neinor Homes ha indicat que la mesura està "feta amb bona intenció" i que donarà "molts vots", però la considera "desafortunada". En aquest sentit, ha reclamat iniciatives de "sentit comú" per resoldre el problema de l'accés a l'habitatge i ha entonat un 'mea culpa': "Com a sector no hem sigut capaços de generar solucions".

Hipoteques

El primer executiu de Neinor Homes també s'ha referit a la sentència del Tribunal Suprem que obliga els bancs a pagar els impostos lligats a les hipoteques. Ha assegurat que la mesura encarirà els crèdits per als habitatges. "És un altre element que crea inseguretat jurídica", ha dit Velayos, que ha indicat que els més afectats seran els compradors. Segons ha explicat, la banca, davant d'aquesta situació, serà més restrictiva a l'hora de concedir hipoteques, i ha indicat que el mercat immobiliari, sense hipoteques, no funciona.

Per a Velayos, no obstant aquests problemes, al mercat de l'habitatge encara li queden dos o tres anys per arribar als màxims, i amb augments de preus, perquè hi ha més demanda que oferta, hi ha crèdit i els salaris i l'ocupació tendeixen a créixer.

Neinor Homes té sòl a Espanya per construir-hi 13.500 habitatges nous, dels quals 5.000 ja estan en fase de producció. Els primers sis mesos de l'any la companyia ha tingut uns ingressos de 78,9 milions d'euros, xifra que posa l'empresa camí de tancar l'any amb guanys. Les prevendes d'habitatges, unes 7.000, asseguren, a més, uns ingressos de 1.000 milions d'euros. Catalunya és el seu primer mercat, amb 34 promocions (2.700 habitatges), 1.875 pisos en obres o amb la promoció en marxa –i que suposen una inversió de 154 milions– i 1.155 habitatges prevenuts (el 62% del total).

La promotora ha fet un estudi sobre els seus clients catalans comparats amb els de la resta de l'Estat. A Catalunya només un terç dels compradors (32,9%) són famílies amb fills, mentre que al conjunt espanyol són un 43,5%. En canvi, a Catalunya quasi el 39% dels compradors són parelles sense fills, mentre que al conjunt de l'Estat són només el 33,3%.

A més, a Catalunya hi ha més compradors inversors, un 14,7%, quan al conjunt de l'Estat són un 10,9%. Una altra diferència és que a Catalunya quasi tres de cada quatre compradors (73,2%) adquireixen el primer habitatge, mentre que a Espanya és el 63,6%. El fet que a Catalunya els preus siguin més alts també afecta la superfície dels habitatges. Al conjunt de l'Estat la superfície amb més demanda és de 100 a 120 m2 (30,2%), mentre que a Catalunya és de 80 a 100 m2 (39,8%), perquè "els preus més alts obliguen a sacrificar superfície", segons explica Velayos.