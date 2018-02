Nerviosisme a les borses pel caos d'ahir a Wall Street

Els mercats han obert aquest matí preparats per a una altra jornada de nerviosisme i caigudes després que ahir Wall Street va caure un 4,6%, en una sessió que els experts han qualificat de "caòtica" però esperada. La de dilluns es va convertir en la davallada en punts més gran de la història del Dow Jones, que en alguns moments va arribar a registrar baixades de més de 1.500 punts.

Aquest matí, a primera hora, l'Ibex 35 ha obert la sessió d'aquest dimarts amb una davallada del 2,53%. Això ha fet caure el selectiu espanyol per sota de la barrera dels 10.000 punts i s'ha situat, minuts després d'obrir, als 9.807 punts. Hores abans, la incertesa també s'havia plasmat també a les borses asiàtiques que també han començat la sessió de dimarts amb números vermells.

D'aquesta manera es manté la situació baixista després que Wall Street i el Nikkei van tancar el passat divendres amb unes pèrdues superiors al 2,5%. La patacada a l'altre costat de l'Atlàntic va fer que ahir la borsa espanyola també acabés en números vermells. L'Ibex 35 va caure ahir un 1,44%, i es va situar per sota dels 10.100 punts. El selectiu espanyol va aconseguir mantenir el seu nivell de tancament de 2017 malgrat que en el conjunt de la setmana passada ja havia acumulat pèrdues del 3,6%, és a dir, que en cinc sessions va eliminar pràcticament tot els avenços que havia aconseguit durant el mes de gener.

Ahir, els únics valors que van mantenir els números verds al mercat espanyol van ser ArcelorMittal i el Banc Sabadell, amb pujades de l'1,3% i del 0,98% respectivament. A l'altre plat de la balança, Técnicas Reunidas es va depreciar un 3,85%, Dia un 3,17%, Grifols va caure un 2,81%, Siemens Gamesa un 2,79%, Viscofan un 2,64%, Gas Natural 2,55% i Acciona un altre 2,51%. Cellnex, Endesa, Ferrovial, Amadeus, Aena i Mapfre també van experimentar caigudes que han superat el 2%, mentre que Telefónica va cedir un 1,95%.

La tònica va ser la mateixa a tot Europa. Milà va caure un 1,64%, Frankfurt un 1,48% i París un 1,46%. Londres, va ser la menys damnificada, amb un retrocés del 0,76%.

Els motius del nerviosisme

Els inversors estan inquiets pels senyals que presenta l'economia nord-americana que, segons els indicadors, comença a arrencar el vol amb una embranzida que podria provocar inestabilitats. Els mercats van arrencar el 2018 amb força, per l'eufòria que va generar l'entrada en vigor de la reforma fiscal nord-americana.

En canvi, poc després el mercat de bons se'n va ressentir, perquè les els tipus d'interès en les lletres a 10 anys van escalar fins a tocar el 3%. A més, les dades macroeconòmiques, com ara les de l'atur o els preus, indiquen un augment dels salaris. La notícia, que és positiva per a la classe treballadora, inquieta els mercats perquè podria indicar una escalada poc controlada de la demanda, el consum i per tant els preus.

En definitiva, una espiral inflacionista que podria fer que la Reserva Federal nord-americana retiri els estímuls per refredar el sistema i equilibrar els indicadors.