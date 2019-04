Nissan anuncia un ERO a la Zona Franca i Montcada que pot afectar 600 empleats

La marca japonesa Nissan ha anunciat als sindicats que presentarà un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que podria afectar uns 600 empleats de les plantes de la Zona Franca i Montcada, després que les negociacions amb el comitè d'empresa hagin acabat sense acord.

La direcció de l'empresa a Espanya ha indicat en un comunicat que "davant la falta d'acord" en les darreres reunions –l'última s'ha fet aquest divendres– per negociar les denominades mesures de competitivitat i el conveni col·lectiu, la direcció de Nissan Motor Ibérica (NMISA) "s'ha vist obligada a anunciar avui als representants dels treballadors l'inici del procés per a la pròxima presentació d'una regulació d'ocupació col·lectiva per als seus centres de Barcelona", on treballen poc més de 3.000 persones.

Ara la direcció dona un termini de 14 dies als representants dels treballadors per constituir la comissió que haurà de negociar l'expedient de regulació.

La direcció de Nissan ja va presentar els seus plans a finals de març per a les fàbriques de Barcelona, condicionant una inversió de 70 milions en una nova planta de pintura a fer fora a 600 treballadors davant la caiguda de la càrrega de feina.

L'empresa va plantejar cobrir les 600 baixes amb prejubilacions "en condicions de mercat" i amb baixes incentivades, i va posar com a data límit per tancar les negociacions "abans de la Setmana Santa". Per tant, s'espera que l'ERO es presenti després dels dies festius, cap a finals de mes.

Els sindicats, per la seva banda, discrepen de la direcció sobre les "condicions de mercat" de les prejubilacions i, a més, volen mantenir les negociacions durant un període més llarg. De moment ja estan preparant mobilitzacions, especialment per al mes de maig, coincidint amb l'Automobile, el saló de l'automòbil de Barcelona que aquest any arriba al seu centenari.

Causes del desacord

Un punt de desacord important en les negociacions ha sigut les condicions de les prejubilacions. Mentre la direcció estava disposada a assegurar el 80% del sou als treballadors fins als 63 anys, el comitè d'empresa demanava elevar el percentatge fins al 90%.

Juntament amb aquesta discrepància, l'estratègia sobre el futur de la factoria de Zona Franca ha enfrontat comitè amb la direcció de l'empresa. Els sindicats demanen un pla industrial que asseguri el futur de la planta, ja que actualment treballa per sota del 40% de la seva capacitat i en els dos últims anys ha anat perdent models (Pulsar, Evalia, NV200 de combustió) i actualment només fabrica la versió elèctrica de la furgoneta e-NV200 i una 'pick-up' per a les marques Nissan, Renault i Mercedes.

Però la direcció de l'empresa manté que primer s'ha d'ajustar la plantilla i construir la nova planta de pintura, que podria estar a punt per al 2021, per dotar de competitivitat suficient la planta per poder optar a nous models.