Nissan invertirà 60 M€ al Regne Unit sense resoldre el futur de Barcelona

Mentre els empleats de la multinacional japonesa Nissan a les plantes catalanes s’estan mobilitzant setmanalment per defensar la continuïtat de les fàbriques, la multinacional nipona anunciava ahir una nova inversió de 52 milions de lliures esterlines (gairebé 60 milions d’euros al canvi) a la planta de Sunderland, al nord d’Anglaterra, on es fabrica el model Qashqai.

L’anunci de la inversió per a una nova premsa a la planta britànica la va fer el director d’operacions de l’empresa nipona, Ashwani Gupta. Aquest anunci xoca amb les advertències que ha fet l’empresa recentment en el sentit que si el Brexit comporta nous aranzels als vehicles que surten de les seves plantes europees, incloent-hi les de Barcelona, serien inviables. Nissan fabrica a Barcelona un model pick-up i la furgoneta elèctrica e-NIV200, però la planta de la Zona Franca on munten aquests models està sota mínims amb una càrrega de feina que tot just arriba al 20% de la seva capacitat.

Nissan va decidir mantenir el Qashqai a Sunderland el 2016 després que el govern britànic assegurés que no hi hauria aranzels, i la inversió anunciada ara és per al nou Qashqai que s’ha de produir a partir de l’any 2021. A la planta del nord d’Anglaterra, Nissan hi fa els models Leaf, Qashqai i Juke, i dona feina a unes 7.000 persones, però també va reduir la producció quan l’any passat va abandonar la línia de la marca premium del grup Infiniti. El 2019 va produir 350.000 vehicles, lluny del seu rècord de mig milió de cotxes fabricats el 2016.