Nissan anuncia una inversió de més de 40 milions a la fàbrica de Cantàbria

La multinacional Nissan, que vol tancar les seves tres plantes de Catalunya abans del desembre, ha anunciat aquest divendres una inversió de 40 milions d'euros a la planta que té a Los Corrales de Buelna, a Cantàbria, segons ha informat la companyia.

La direcció de la planta de Cantàbria i els representants dels treballadors han arribat a un acord, pendent de la ratificació per l'assemblea d'empleats, sobre el pla de competitivitat d'aquesta planta per al període 2020-2023.

El pla assegura el manteniment de l'ocupació sense mesures traumàtiques i unes inversions que superen els 40 milions que permetran mantenir l'ocupació de la planta al 75%. Per a Eduard Reimóndez, director general d'operacions de Nissan a Los Corrales de Buelna, l'acord mostra "l'aposta decidida pel futur" d'aquesta instal·lació.

L'acord gira entorn de tres eixos: la millora del rendiment de la planta, l'increment del volum de negoci i la renovació de les instal·lacions, i es compromet amb l'ocupació, l'augment de la càrrega de treball i un pla d'inversions.

Reducció de jornada i ERTO

Per mantenir l'ocupació, tenint en compte la subocupació actual de la planta, hi haurà una reducció de jornada del 5% a partir de l'1 de gener del 2021 i mesures de flexibilitat mitjançant expedients temporals de regulació d'ocupació (ERTO). La direcció espera obtenir el vist i plau del pla per part de la direcció del Japó durant el mes de juliol.

A uns 40 quilòmetres de Santander, aquesta fàbrica dona feina a unes 500 persones. És una planta de foneria on es fan peces com ara discos de fre i components de la direcció per a les fàbriques de Nissan i Renault a Europa. Fabrica peces per als models Juke, Qashqai, Micra, eNV200, Leaf i Navara de Nissan, i per als models Kadjar, Megane i Captur de Renault.