Operació Nissan: les candidates a substituir l’automobilística

Les negociacions per reindustrialitzar Nissan entren en la seva fase decisiva. D’aquí a pràcticament un any, el 31 de desembre del 2021, es farà efectiu l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que afecta uns 2.525 treballadors, inclosos els que es podran acollir a la prejubilació. Durant aquest període s’ha de concretar quines empreses ocuparan les tres fàbriques que deixarà l’automobilística japonesa i que representen un 1,3% del PIB català. Es tracta de la planta de la Zona Franca de Barcelona, on treballa el gran gruix de la plantilla (2.100 empleats), la de Montcada i Reixac i la de Sant Andreu de la Barca.

A més, s’ha de negociar si la nova companyia podrà quedar-se amb tots els treballadors, si podrà fer-ho amb les condicions pactades durant la negociació de l’ERO i si els empleats necessitaran formació per adaptar-se al nou model de negoci que agafi el relleu a Nissan. També s’haurà de veure quin termini es necessitarà per habilitar la planta a la nova producció.

El calendari amb el qual treballa la taula de reindustrialització, formada per la Generalitat, el govern espanyol, l’automobilística japonesa i els sindicats, és que el primer trimestre de l’any que ve o com a màxim a mitjans del segon se sàpiga quines companyies substituiran Nissan. Una consultora externa serà l’encarregada de gestionar les negociacions. Tot i que el seu nom no es farà públic fins a finals d’any perquè s’ha fet via licitació, segons ha pogut saber l’ARA, la que està més ben posicionada és Why Group. De fet, el termini de presentacions d’ofertes per portar aquestes negociacions es va tancar aquest dijous. Però quantes propostes hi ha sobre la taula per substituir Nissan? Fins a la setmana passada hi havia nou companyies i un hòlding d’empreses d’electromobilitat.

Tal com es va explicar a l’última taula de reindustrialització, hi ha tres grans propostes per ocupar la fàbrica de la Zona Franca: una planta de producció de bateries, una de fabricació de vehicles elèctrics o un hub integrat per diverses empreses de mobilitat elèctrica. Pel que fa a la planta de producció de bateries, fonts pròximes a les negociacions expliquen a l’ARA que hi ha tres propostes, totes provinents d’empreses asiàtiques.

La més ben posicionada, la que té les negociacions més avançades i la que també es veu amb més bons ulls perquè en part seria la que faria la transició més ràpida és la sud-coreana LG Chem. Tal com va avançar aquest diari, la idea és que la companyia inverteixi 1.600 milions, 600 dels quals els injectaria l’Estat. La fàbrica abastiria les automobilístiques establertes a Espanya que fan o començaran a produir en breu cotxes elèctrics, entre les quals hi ha Seat, que l’estiu passat ja va anunciar una inversió de 5.000 milions d’euros fins al 2025 a la fàbrica de Martorell per fer-hi nous models elèctrics. A més, donaria feina a 1.500 treballadors, per tant, pràcticament es podria garantir un lloc de treball a tots els afectats per l’ERO que no es prejubilin.

Tres anys més de producció

Una altra de les companyies que en les últimes setmanes ha mostrat el seu interès per fer bateries és una coneguda multinacional japonesa que s’ha aliat amb una automobilística, també nipona, per impulsar precisament la fabricació d’aquests aparells. Un altre dels noms que també estava en aquesta cursa, la multinacional francesa Schneider Electric, a través de la seva filial InnoEnergy, ja no és a la llista.

Pel que fa a la fabricació de cotxes elèctrics, hi ha fins a sis propostes sobre la taula i són d’empreses europees, asiàtiques i americanes. Entre aquestes empreses hi ha un fabricant d’autobusos i una companyia europea que no és una automobilística però sí que treballa per al sector fent components. Aquesta última, mentre no impulsi els seus propis vehicles elèctrics, proposa que Nissan li permeti seguir produint i comercialitzant durant dos o tres anys els dos models elèctrics que l’automobilística japonesa encara fabrica a la planta de la Zona Franca: la furgoneta e-NV200 i la pick-up. Perquè això sigui factible, però, la companyia nipona hauria d’autoritzar la cessió de la marca i les llicències d’aquests dos vehicles a l’empresa interessada.

Pel que fa a la tercera opció, el hub d’empreses de mobilitat elèctrica, és la que compta amb el suport del Consorci de la Zona Franca, l’organisme propietari dels terrenys de la fàbrica més gran de Nissan i que té com a delegat especial de l’Estat el dirigent socialista Pere Navarro. Entre les companyies que hi han mostrat interès hi ha Silence, la fàbrica de motos elèctriques. Tot i ser una aposta del consorci, Navarro, que va participar en l’última reunió de la taula de reindustrialització per primer cop, ja ha deixat clar la “total disponibilitat” de l’organisme per “facilitar la millor opció, prioritzant els projectes industrials”.

De fet, la planta de bateries o la de vehicles elèctrics són les que més agraden a la taula de reindustrialització perquè serien grans empreses les que substituirien Nissan i, per tant, garantirien la feina a la majoria de la plantilla. El Clúster de la Indústria de l’Automoció de Catalunya (CIAC) també ha dit obertament que són les seves dues apostes. El seu president, Josep Maria Vall, ha recordat en diverses ocasions que Espanya és el segon fabricant europeu d’automòbils però que paradoxalment el país no té cap planta de bateries.

Ara bé, fonts pròximes a la negociació recorden que a banda de la continuïtat de la Zona Franca també s’ha de garantir la de Montcada i Reixac i la de Sant Andreu de la Barca i que pot ser que alguna de les tres propostes encaixi també en aquestes dues últimes plantes. La pròxima reunió de la taula de reindustrialització tindrà lloc el 14 de gener, en què s’espera que Nissan, a través ja de la consultora Why Group, hagi començat a concretar projectes amb alguna de les candidates. Paral·lelament a les reunions de la taula, l’Estat i la Generalitat també estan duent a terme trobades que per part del govern català porta personalment el conseller d’Empresa, Ramon Tremosa. Algunes d’aquestes reunions han comptat amb la presència de Seat, l’automobilística més important d’Espanya.