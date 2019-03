Nissan concretarà dimarts els seus plans de retallades a la Zona Franca

El president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, i el responsable de producció de Renault i vicepresident executiu de l’aliança Nissan-Renault-Mitsubishi a Europa, José Vicente de los Mozos, seran dimarts a Barcelona. Està previst que es trobin, juntament amb el conseller director general de Nissan Motor Ibérica, Genís Alonso, amb els representants sindicals per aclarir el futur industrial de la marca nipona a Catalunya, on té dues plantes, a la Zona Franca i a Montcada, en què treballen unes 3.300 persones.

Els directius volen plantejar als sindicats la necessitat d’una reducció de plantilla d’entre 400 i 500 llocs de treball en el marc d’un pla de competitivitat per rellançar la fàbrica, immersa en un llarg període de baixa producció.

La direcció de la multinacional japonesa vol iniciar immediatament una negociació per plantejar com fer aquesta retallada, en principi, amb baixes incentivades i prejubilacions. En els últims mesos els comitès d’empresa de Nissan s’han reunit amb les diferents administracions públiques per alertar de la baixa producció i de la falta d’un projecte industrial, cosa que compromet l’ocupació. Actualment la planta de la Zona Franca està treballant per sota del 38% de la seva capacitat i probablement tancarà el seu any fiscal, el 31 de març, amb una producció d’unes 76.000 unitats, i una previsió per a l’any següent d’unes 60.000, molt lluny de les 200.000 unitats per a les quals té capacitat.

Fonts sindicals han expressat la seva por davant d’una eventual intenció de l’empresa d’imposar per a les prejubilacions unes condicions econòmiques inferiors a les que s’apliquen ara mateix, i han alertat que la representació dels treballadors rebutjaria un pla que apuntés cap aquesta direcció. A més, han denunciat que la multinacional plantegi un ajustament de la plantilla que no va acompanyat d’un pla industrial “creïble”, ja que, segons sembla, no hi ha sobre la taula cap encàrrec en els pròxims tres anys.