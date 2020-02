Nissan suspèn la producció a una planta del Japó pel coronavirus

El sector de l'automoció és un dels que més està patint l'impacte del coronavirus. Després que Renault o Hyundai, entre d'altres, hagin aturat la seva producció en part de les seves plantes, ara és Nissan qui ha anunciat que suspèn temporalment la seva activitat a la fàbrica del Japó, situada al Kyushu, per problemes amb el subministrament de peces que es fabriquen a la Xina a causa de l'epidèmia. Concretament la planta es tancarà, de moment, del 14 al 17 de febrer.

Portaveus de l'empresa ja han deixat clar que, de moment, aquesta manca de components no afectarà cap fàbrica d'Espanya, entre elles la de la Zona Franca a Barcelona, que ja passa per un moment complicat després que s'hagi anunciat que a partir de Setmana Santa es reduirà un 40% la producció de la furgoneta elèctrica que fabriquen, l'e-NV200, i que el mes de maig deixarà de fabricar la pickup de Mercedes.

Fonts sindicals temen, però, que si les dificultats per adquirir components s'allarguen, poden acabar impactant la planta de Barcelona. Les fàbriques japoneses han sigut les primeres afectades perquè treballen amb el sistema just in time, un mètode que manté els inventaris al mínim possible i en què els subministradors entreguen allò just i necessari.

En canvi, segons ha explicat el president del comitè d'empresa de Nissan, Juan Carlos Vicente, a l'ACN, les instal·lacions europees treballen amb estocs més complets. Vicente ha assegurat que en les "pròximes setmanes" les fàbriques catalanes encara no es veuran afectades per l'expansió del coronavirus i ha dit que, en tot cas, l'impacte es notaria més endavant. "Si la situació s'allarga, per descomptat que tindrem problemes", ha deixat clar.

La fàbrica de la Zona Franca està produint només un 20% de la seva capacitat. Els dubtes sobre les instal·lacions barcelonines han portat a Nissan Motor Ibèrica a encarregar un pla de viabilitat que farà públic abans de l'estiu i a convocar diverses mobilitzacions per part de la plantilla que reclamen que s'adjudiqui un nou model per a la planta. Aquest dimarts està previst que els treballadors es mobilitzin a les mateixes oficines de Nissan a la Zona Franca.

Reunió amb l'Ajuntament

El comitè d'empresa s'ha reunit aquest dilluns amb l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, i el primer tinent d'alcalde, Jaume Collboni, els quals han ofert el "compromís institucional" de l'Ajuntament i s'han compromès a portar una moció de suport a la plantilla en sessió plenària. Segons els sindicats, Colau i Collboni els han assegurat que estan treballant en promoure Barcelona com a una ciutat per invertir en el sector de l'automoció. "Hem vist una bona col·laboració i volem estar presents en aquest ple quan se celebri perquè necessitem més implicació institucional", han assegurat els sindicats.