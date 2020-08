Nissan reprèn la producció a la Zona Franca després de quatre mesos d'aturades i negociacions

Les dues fàbriques catalanes d'automòbils, Seat i Nissan, han reprès aquest dilluns la producció després de l'aturada estiuenca, però amb grans diferències en els seus objectius. Mentre que Seat reprèn la producció amb millors perspectives, Nissan només comença a produir a un torn en una de les línies.

La multinacional japonesa no va fabricar cap cotxe a Catalunya el mes de juliol, i des que va reprendre la producció després del confinament, el 4 de maig, fins a les vacances d'estiu només va fabricar 224 vehicles, un 99% menys que el mateix període de l'any anterior.

Des que a finals de maig la companyia japonesa va anunciar el tancament de les plantes catalanes, les vagues i la negociació de les condicions van aturar la fabricació. Finalment, empresa i sindicats van pactar la tornada a la feina el 24 d'agost, però no es va poder reprendre la producció per la rescissió del contracte per part d'Acciona Facility Services, la principal subcontractada de Nissan.

Finalment aquest dilluns s'ha tornat a la producció, però només a un torn en la línia 1, on es munta la furgoneta elèctrica e-NV200. La línia 2, on es fa la pick-up per a Nissan, Renault i Mercedes, està previst que torni a la feina dilluns, dia 7 de setembre.

En canvi, Seat torna amb millors perspectives, ja que la línia 3, on es fa l'Audi A1, recupera el segon torn, quan abans de l'estiu només en feia un. Pel que fa a les altres dues línies, la línia 1, que fabrica l’Ibiza i l’Arona, treballarà a dos torns, i la línia 2, on es munten el León i el Cupra Formentor, treballarà amb tres torns.

Seat eleva els seus objectius

D'aquesta manera, Seat, en ple llançament del nou León i la preparació de la posada en el mercat del Formentor, espera produir 2.000 cotxes al dia, una xifra lleugerament inferior als 2.200 previs al confinament, però superior als mesos anteriors a les vacances d'estiu. L'empresa ha refet els plans de producció i espera fer 6.000 cotxes més dels que preveia abans de l'estiu, cosa que obligarà a treballar els dissabtes del mes de setembre, excepte el dia 12, que és l'endemà de la Diada.