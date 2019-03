Nissan podria retallar la plantilla entre 400 i 500 persones a Barcelona

Nissan ha plantejat als sindicats de la planta de Barcelona la necessitat de dur a terme una reducció de plantilla d'entre 400 i 500 llocs de treball en el marc d'un pla de competitivitat per rellançar la fàbrica, immersa en un llarg període de baixa producció.

Segons ha avançat aquest divendres 'La Vanguardia' i han confirmat fonts sindicals, la direcció de la multinacional japonesa vol iniciar immediatament una negociació amb els sindicats per plantejar com fer aquesta retallada, en principi, amb baixes incentivades i prejubilacions.

El responsable de producció de Renault i vicepresident executiu de l'aliança Nissan-Renault-Mitsubishi a Europa, José Vicente de los Mozos, va assegurar recentment a Ginebra que la multinacional té un pla per a les plantes catalanes –Zona Franca i Montcada i Reixac– i va indicar que la negociació l'ha de liderar el conseller director general de Nissan Motor Ibérica (Nimisa), Genís Alonso.

Però dimarts està previst que siguin a Barcelona i es trobin amb els sindicats el mateix De los Mozos juntament amb el president de Nissan Europa, Gianluca de Ficchy, i el mateix Genís Alonso, que informaran sobre el futur de les plantes catalanes, que estan patint una pèrdua de producció.

En els últims mesos, els comitès d'empresa de Nissan a la Zona Franca i a Montcada i Reixac (Barcelona) s'han reunit amb les diferents administracions públiques per alertar de la baixa producció i de la manca d'un projecte industrial, cosa que compromet l'ocupació actual.

Les plantes de la Zona Franca i Montcada –considerades per la multinacional japonesa com una sola unitat productiva– donen feina a poc més de 3.000 persones. Però actualment la planta de la Zona Franca està treballant per sota del 38% de la seva capacitat

Amb els números actuals, la planta de la Zona Franca de Nissan tancarà probablement el seu any fiscal, el 31 de març, amb una producció d'unes 76.000 unitats, i una previsió per a l'any següent d'unes 60.000, molt lluny de les 200.000 unitats per a les quals té capacitat.

Les citades fonts sindicals han expressat la seva por davant una eventual intenció de l'empresa d'imposar unes condicions econòmiques per a les prejubilacions inferiors a les que s'apliquen ara mateix, i han alertat que la representació dels treballadors rebutjaria un pla que apuntés en aquesta direcció.

A més, han denunciat que la multinacional plantegi un ajustament de la plantilla que no va acompanyat d'un pla industrial "creïble", ja que, segons sembla, no hi ha sobre la taula cap encàrrec en els pròxims tres anys per fabricar un nou vehicle.

El febrer passat la direcció va comunicar al comitè que la planta de Barcelona reduiria la seva producció en uns 10.000 vehicles a la primera part del seu següent any fiscal (que comença aquest abril), i la planta quedarà al 30% de la seva capacitat.

La davallada s'agreuja per la fi de la fabricació de la versió de motor de combustió de la furgoneta NV200. A la Zona Franca només es fabricarà la versió elèctrica d'aquesta furgoneta, l'e-NV200, i el 'pick up' que es fabrica per a les marques Nissan, Renault i Mercedes. Durant l'any passat la planta ja va cessar la producció de l'Evalia –la versió de passatgers de la NV200– i el model Pulsar.

Nissan ha anunciat aquesta setmana una inversió de 10 milions a la seva planta de Barcelona per començar a produir a partir d'abril una nova caixa de canvis.

Negociació amb la Generalitat

A més de la negociació amb els sindicats, la direcció de Nissan vol negociar amb les administracions la possibilitat de rebre ajudes. La consellera d'Empresa, Àngels Chacón, va dir recentment que la Generalitat té una proposta per a Nissan, però sense precisar-ne el contingut.

La companyia té la necessitat urgent de fer una inversió a la planta per canviar la unitat de pintura, ja que l'actual no compleix amb la nova normativa europea i, si no es canvia, hauria de tancar l'any 2021 definitivament.