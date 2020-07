Nissan i els sindicats esgoten la negociació per evitar l’ERO

La direcció i els treballadors de Nissan, reunió a reunió, han consumit el mes de negociació que dicta la llei per negociar els expedients de regulació d’ocupació (ERO). El termini vencia la mitjanit de dijous i no ha transcendit que s’hagi arribat a cap acord que eviti l’acomiadament de 2.525 persones derivat de l’anunci de tancament de les tres plantes que manté la multinacional japonesa a Catalunya.

Les tres últimes jornades de negociació han sigut maratonianes. Inicialment estava previst que hi hagués reunions el 28 i el 30, però la falta d’acord va forçar una tercera trobada entremig. La reunió de dijous va ser especialment llarga. Tant l’empresa com els sindicats, conscients que s’esgotava el termini, demanaven recessos per comentar internament les novetats i pactar els passos a seguir.

Posicions enrocades

La línia vermella dels treballadors ha sigut, des del principi de la negociació, l’existència de l’ERO. La condició que posaven per adherir-se a qualsevol acord era que Nissan el retirés, una exigència que s’ha mantingut de manera fèrria. Però l’empresa també s’ha parapetat en el no, perquè els seus representants addueixen que l’ERO és el mecanisme que dona seguretat jurídica al procediment.

Això sí, Nissan ha anat dosificant amb comptagotes altres concessions als treballadors. Per una banda, un pla de prejubilacions per als més grans de 54 anys, compensacions econòmiques per als d’entre 50 i 54, i, per a la resta, més mensualitats d’indemnització de les que preveu la llei.

L’altra oferta ha sigut l’ajornament del tancament. Cal tenir en compte que l’argument de Nissan durant tota la negociació ha sigut la falta de viabilitat econòmica de les plantes. Fins i tot han xifrat l’excedent de personal en 210 treballadors enguany i 660 el 2021. Per això gran part de l’esperança de la plantilla passa per una reindustrialització. Com més es mantinguin en funcionament les plantes més temps tindran les administracions per buscar qui vulgui suplir Nissan -i més nòmines assegurades per als treballadors-. L’empresa va oferir dijous a última hora ajornar el tancament fins al desembre del 2021. És la mateixa data que va suggerir també el ministeri d’Indústria, segons va informar l’agència Efe.