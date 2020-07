Nissan proposa ajornar el tancament de les tres fàbriques catalanes al juny del 2021

Fa dues setmanes transcendia que la Generalitat hauria proposat a Nissan que ajornés el tancament de les tres plantes que té a Catalunya fins al 2022 per guanyar temps per buscar una alternativa a la companyia japonesa. Aquest dimarts la direcció ha fet una petita concessió en aquest sentit en la nova reunió de mediació que ha mantingut amb els sindicats per negociar l'expedient de regulació d'ocupació (ERO). Concretament l'automobilística ha proposat ajornar el tancament fins al juny de l'any que ve i no fer-lo efectiu aquest desembre tal com inicialment tenia previst.

La proposta l'ha fet el directiu designat pel fabricant japonès per liderar el tancament, Frank Torres, que també ha plantejat que a canvi es reprengui la producció aquest agost, que actualment està aturada per la vaga que mantenen els treballadors per protestar contra el tancament.

Fonts pròximes a la negociació, però, han assegurat a l'ARA que els sindicats mantenen la seva postura de no negociar amb l'automobilística fins que no retiri l'ERO, que inclou 2,525 treballadors de les tres plantes que té a Catalunya: la de la Zona Franca, Sant Andreu de la Barca i Montcada i Reixac.

Els sindicats justifiquen aquesta postura assegurant que la companyia encara no els ha donat la documentació que justifiqui l'ERO. El portaveu de Nissan té previst fer una roda de premsa aquest dimarts a la tarda per donar més detalls.