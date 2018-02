Només 12 dies per fer l’informe clau sobre el Popular

A correcuita. Així assegura la consultora Deloitte que va haver de fer l’informe clau sobre la situació del Banco Popular que va desencadenar la seva posterior liquidació el juny de l’any passat. Segons el document, la consultora va haver de preparar-lo en un temps “extremadament curt”, en només 12 dies, en lloc de les sis setmanes que normalment es necessiten. Aquesta és una de les conclusions que es van revelar ahir després que l’organisme europeu encarregat de la intervenció de l’entitat, la junta única de resolució (JUR), el fes parcialment públic. També es va publicar l’anàlisi de l’autoritat comunitària, que va determinar que el banc era una entitat solvent dos dies abans de la seva caiguda i venda al Santander, però alertava dels grans problemes que tenia.

Deloitte lamenta en el seu informe el poc temps que va tenir per elaborar-lo. “Se’ns ha demanat redactar aquest informe en un període extremadament curt de temps. La feina principal s’ha limitat a 12 dies des de la data en què vam tenir accés a la informació rellevant, mentre que normalment s’espera que un projecte d’aquesta naturalesa porti sis setmanes”, explica. Tot i així, fons de la JUR al·leguen el “caràcter d’urgència” de la situació en què es trobava l’entitat i que calia actuar, amb l’objectiu de prioritzar “l’interès públic i l’estabilitat financera”. Finalment l’organisme europeu va demanar que se centressin únicament en la informació disponible per a la JUR i la informació pública de l’entitat, i es va posar el focus “únicament en els actius i passius” del banc, que eren les dues qüestions que generaven més dubtes per decidir si s’hi havia d’intervenir o no.

Amb tot, la crítica de Deloitte en l’informe prossegueix i lamenta que no tingués accés “a certa informació crítica”. Per això, admet que hi ha “un alt grau d’incertesa” i subratlla que el document és “provisional”. L’informe, que es va considerar clau per decidir la intervenció de l’entitat, posa sobre la taula tres escenaris sobre el valor de l’entitat: el positiu, que era de 1.300 milions; l’escenari central, amb un valor negatiu de 2.000 milions, i un escenari pitjor de -8.200 milions. El central és el que va utilitzar, i per això es recomanava vendre el banc. La JUR afirma que l’única proposta de compra que va rebre va ser del Banco Santander, que el va comprar per un euro, ja que el valor del banc era negatiu.

En aquells dies previs a la caiguda, resolució i venda de l’entitat, la JUR també va fer la seva pròpia anàlisi per determinar si era viable. Dos dies abans, considerava que el banc “no era insolvent”. Tanmateix, subratllava que l’entitat estava “sota condicions d’estrès” i que a causa dels seus problemes de liquiditat podria convertir-se en “inviable o estar en vies de ser-ho”.

Amb tot, els papers publicats no són tot el que demanaven els accionistes, ja que se n’han eliminat les qüestions més “sensibles” per protegir l’estabilitat financera, expliquen fonts de la JUR.