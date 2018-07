Només el 30% de viudes cobraran més

A partir del mes que ve, uns 465.000 ciutadans veuran com la seva pensió augmenta un 7,1%. Seran persones que cobren una pensió de viudetat, però són una minoria. N’hi ha moltes més que també són perceptores d’aquesta pensió però que no es beneficiaran de la millora. Segons les dades de la Seguretat Social, a Espanya al juny hi ha registrades 2,36 milions de pensions de viudetat. Això significa que només incrementaran entre un 20% i un 30% de les pensions de viudetat, com confirma el ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social.

Per tant, malgrat que hi ha casos en què una pensió no equival a una persona (perquè es pot percebre més d’una pensió de viudetat), prenent les xifres de manera aproximada es pot afirmar que queden fora de la millora de la pensió més d’un milió i mig de persones. Per què? Perquè l’augment va enfocat especialment a les persones més pobres. Així ho va afirmar ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, que va aclarir que hi ha certs requisits perquè una persona pugui beneficiar-se d’aquesta millora.

Perquè sigui així els perceptors (majoritàriament dones) han de ser majors de 65 anys, no tenir cap altre ingrés vinculat a una ocupació laboral ni cobrar altres pensions. En cas que tinguin pensions complementades al mínim, tampoc els variarà la paga perquè, segons el ministeri de Treball, l’Estat complementa addicionalment la seva pensió fins a un mínim que es fixa en els pressupostos generals.

L’executiu de Pedro Sánchez va aprovar ahir l’augment del percentatge de la base reguladora (la referència del que cobrava el cònjugue difunt) per calcular la pensió de viudetat. Per això, a partir de la nòmina d’agost la pensió ja no es calcularà aplicant el 52% de la base reguladora, sinó el 56%. “Significa un augment del 7,1% a l’agost i un altre del 7% al gener per arribar al 60% de la base de cotització, com estava previst”, va dir la ministra portaveu, Isabel Celaá. Actualment, la pensió mitjana de viudetat és de 654 euros mensuals. Un augment del 7% suposa que a partir de l’agost aquesta mitjana passi a ser de poc més de 701 euros al mes.

Més sostre de despesa

Ahir el consell de ministres es reunia per aprovar el nou sostre de despesa (el límit del que l’Estat pot gastar) i els nous objectius de dèficit, xifres clau per als pressupostos del 2019. La proposta del govern és elevar-lo un 4,4% respecte a l’any anterior i deixar la xifra en 125.064 milions d’euros, 5.200 milions d’euros més.

Hisenda va explicar que aquesta quantitat es pot preveure gràcies al marge més ample de dèficit que ha negociat l’executiu amb Brussel·les i que permet que l’any que ve no s’hagi d’arribar a un dèficit de l’1,8% del PIB, sinó del 2,2%. Montero va assegurar que aquesta diferència va destinada a les comunitats autònomes i a la Seguretat Social i, per això, va avisar al PP que bloquejar-la al Senat -on té majoria- suposa retallar els recursos als més grans i als usuaris dels serveis públics.

També va actualitzar les previsions econòmiques, en què es mantenen els pronòstics de creixement més immediat però s’alenteixen lleugerament els de 2020 i 2021.