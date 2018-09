Norwegian cancel·la el vol Barcelona-Miami durant la temporada d'hivern

L'aerolínia Norwegian ha cancel·lat el vol que surt de l'aeroport del Prat en direcció a Miami-Fort Lauderdale durant la temporada d'hivern. Segons un comunicat que ha emès l'empresa, es tracta d'"un parèntesi" que es produeix arran "dels problemes que han experimentat alguns motors dels avions Boeing 787 Dreamliner", que són els que conformen la flota destinada als vols de llarg radi.

En el mateix comunicat, Norwegian especifica que la incidència és compartida amb altres companyies, però no especifica amb quines. El vol que uneix Barcelona i Miami s'enlairava quatre dies per setmana i, des que es va inaugurar, aquest mes d'agost, ha transportat un total de 66.000 passatgers.

Des de la companyia apunten que la ruta "tornarà a estar operativa quan acabi la temporada d'hivern", és a dir, a partir del 30 de març. En tractar-se d'un vol de "baixa freqüència", el nombre d'afectats per aquesta cancel·lació "és molt baix", indiquen des de l'aerolínia. No obstant això, Norwegian ha apuntat que els clients que ja havien reservat plaça per a aquesta ruta "seran reacomodats en el mateix itinerari amb connexió a través de les capitals escandinaves". En cas contrari, els que ho desitgin rebran el reemborsament del bitllet.

El problema s'ha repetit també a l'aeroport de Barajas, on Norwegian oferia el mateix trajecte els dimarts, dijous i dissabtes. En el cas de Madrid, els afectats per la cancel·lació de la ruta podran arribar a Miami fent escala als països escandinaus o bé a Londres.

La cinquena companyia del Prat

En el document publicat aquest dimecres per Norwegian, la companyia ha informat que ha traslladat 1,91 milions de passatgers al llarg dels últims 12 mesos a la capital catalana, la mateixa quantitat que l'any anterior. La firma nòrdica, doncs, se situa com el cinquè operador del Prat pel que fa al volum de passatgers, superada per Vueling, Ryanair, EasyJet i Lufthansa.

De cara a aquesta temporada d'hivern, Norwegian oferirà més de 680.000 places, 163.000 de les quals uniran Barcelona amb els Estats Units. De fet, la ruta que experimenta un creixement més alt en el nombre de places és la que connecta la Ciutat Comtal amb Nova York-Newark (un 71% interanual).