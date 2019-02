Norwegian frena l’enlairament per sanejar els comptes

“La companyia està canviant l’enfocament estratègic passant del creixement a la rendibilitat”. Amb aquest argument l’aerolínia escandinava Norwegian emmarcava dimarts passat el primer avanç de resultats del 2018. Durant l’any passat la low cost noruega va tornar a tancar amb unes pèrdues operatives d’uns 390 milions d’euros. La borsa va castigar aquest balanç i des de l’abril passat l’aerolínia ha perdut quasi la meitat del valor als mercats. La situació financera de Norwegian sempre ha sigut un dels seus punts febles, perquè l’elevat ritme d’inversió la manté en números vermells.

Tot i així, la seva fluctuació als parquets també té un altre nom: IAG. El preu de l’acció de Norwegian es va disparar, precisament, quan el hòlding britànic -que controla Vueling i Iberia- va entrar al capital de l’escandinava amb la intenció de plantejar-hi una opa. No és estrany, doncs, que els títols tornessin a caure al voltant d’un 20% quan fa dues setmanes el grup dirigit per Willie Walsh en va retirar la participació i va anunciar que de moment descartava comprar Norwegian. La companyia fundada per Bjørn Kjos s’ha convertit en un dur competidor en el llarg radi transatlàntic per a British Airways i manté aquesta mateixa lluita amb la filial d’IAG Level a l’aeroport de Barcelona.

Dimarts l’aerolínia va fer pública una nova ampliació de capital de 3.000 milions de corones noruegues (uns 308 milions d’euros) recolzada en la fortuna d’un dels principals milionaris del seu país, John Frederiksen, propietari de flotes petroleres. L’operació suposa un baló d’oxigen per a les pèrdues de Norwegian, que està immersa en un pla d’ajust de costos batejat com a #Focus2019.

Encara que el sector ha interpretat l’ampliació de capital com un pla B a una possible adquisició d’IAG, el president del seu consell d’administració, Bjørn Kise, ja va matisar aquesta teoria en una entrevista al mitjà noruec E24. Segons el directiu, la injecció de diners estava preparada des de Nadal en cas que la compravenda no funcionés. “Ens havíem d’assegurar que teníem liquiditat i capital”, va apuntar. D’aquesta manera, Kise també confirmava en la mateixa conversa que hi va haver una oferta ferma d’una altra aerolínia per comprar Norwegian, que va acabar caient. Però no va revelar el nom del candidat. A part d’IAG, en els últims mesos s’ha rumorejat que altres gegants del negoci de l’aviació com Lufthansa i Ryanair estaven temptats de comprar la noruega.

Tancament de bases

Els canvis en el rumb financer de Norwegian ja s’han materialitzat amb el tancament d’algunes de les bases de l’aerolínia. També a Espanya. La companyia va anunciar una “revisió exhaustiva de l’operativa dels seus Boeing 737”: en altres paraules, la clausura de les seves bases a Palma, Gran Canària i Tenerife. L’any passat l’empresa noruega ja va suspendre algunes de les seves rutes interiors a l’Estat, i això va explicar la reducció del nombre de passatgers transportats a l’aeroport del Prat.

En pocs anys Norwegian ha exportat el model de llarg radi low cost a quasi tots els continents. L’últim gran salt va ser la implantació a l’Argentina, on pretén competir amb les aerolínies de bandera que han acaparat sempre el trànsit entre Europa i l’Amèrica del Sud. Però només ho aconseguirà si els recursos financers estan de part seva.

UN ANY MÉS DE NÚMEROS VERMELLS

-390 M€

El ritme inversor de Norwegian ha comportat que el 2018 també s’hagi tancat amb pèrdues,

que compensarà amb l’ampliació de 308 M€