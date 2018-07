Nostrum ajorna fins a la tardor la seva criptomoneda

Home Meal, la companyia propietària de la cadena d’establiments de menjar preparat Nostrum, ha alentit el llançament de la seva criptomoneda, que finalment no es produirà fins a la tardor, segons ha pogut saber l’ARA. Els plans de la companyia, que amb aquesta criptomoneda espera ingressar un màxim de 50 milions d’euros per finançar sobretot la seva xarxa comercial a través de franquícies, s’han vist frenats principalment per dues qüestions: la caiguda del mercat de les monedes virtuals durant el primer semestre de l’any i la incapacitat d’aconseguir que la Finma, el regulador suís al qual es volia sotmetre la societat, complís els terminis esperats per Home Meal. Per aquest motiu, la societat ha decidit canviar de jurisdicció i de regulador. La decisió definitiva, quan sigui pública, es comunicarà al mercat alternatiu borsari (MAB), on cotitza.

El març passat Home Meal va iniciar una venda privada de tokens, que conclourà un cop comenci la venda pública de la seva criptomoneda, anomenada mealtoken. Abans que comenci aquest segon tram de venda a través d’una ICO (oferta inicial de moneda, per les sigles en anglès), la societat haurà de decidir la jurisdicció des d’on es controla l’operació, que en alguns termes és molt similar a una oferta pública de venda d’accions. Fonts de la companyia que lidera Quirze Salomó van indicar ahir que aquesta fase es durà a terme al mes de setembre i que es prolongarà durant un mes.

Des que, a finals del 2017, Nostrum va presentar els seus plans per desembarcar en el mercat de les monedes virtuals, la companyia ha desenvolupat la seva estratègia i ha decidit convertir els seus mealtokens en una espècie de moneda virtual estàndard per a tots els negocis de franquícies. Inicialment, aquesta moneda estarà lligada a la plataforma Ethereum, però Home Meal ja ha mostrat el seu interès a desvincular-se’n per participar en una plataforma diferent. Perquè això sigui possible l’empresa catalana s’ha associat amb Cryptofranchise perquè desenvolupi la plataforma. En el pla d’inversió, subjecte a canvis fins que no s’iniciï la venda pública de tokens, figura que es reservarà el 4% del que es recapti per desenvolupar la nova plataforma.

La meitat, per a restaurants

El 45% dels recursos que capti la companyia està previst que es destinin a l’obertura de nous restaurants. D’aquests, 21 milions seran per obrir nous locals en zones urbanes, mentre que 5 més es destinaran a obrir establiments en el canal de viatges (com per exemple àrees de servei). L’objectiu de Nostrum és passar de la seva actual xarxa de 134 restaurants al mig miler de locals.

A causa dels endarreriments de l’ICO, no es podrà posar en marxa la fase de subscripció de voluntaris per utilitzar els mealtokens. La moneda virtual serà una de les maneres com els clients de Nostrum podran pagar els seus productes, però la nova criptomoneda està especialment pensada perquè els nous franquiciats puguin esdevenir-ho invertint en mealtokens.