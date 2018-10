Nostrum presenta el preconcurs de creditors després de no arribar a un acord per refinançar el deute

Home Meal, l'empresa propietària de la cadena de menjar preparat Nostrum, ha decidit presentar el preconcurs de creditors. Això significa que la companyia encara no ha suspès pagaments, però que ho haurà de fer si no arriba a un acord amb els seus creditors.

Nostrum disposa ara de tres mesos per arribar a un acord amb els creditors i evitar la suspensió de pagaments

La companyia que lidera Quirze Salomó ha estat incapaç d'arribar a un acord amb els bancs, segons ha informat a última hora del dimarts la mateixa empresa al regulador del MAB, el mercat borsari on cotitza. Home Meal té un deute de 10 milions d'euros, dels quals una tercera part (3,7 milions) el deu directament a nou entitats financeres. La resta del deute son pagarés. De fet, el mes passat va arribar a un principi d'acord per refinançar aquest deute, és a dir, per canviar les condicions per retornar els diners que deu. La junta de la companyia va aprovar aquesta mateixa setmana l'acord de refinançament.

Segons Home Meal, però, una de les nou entitats financeres ha decidit embargar els comptes de la companyia de menjar preparat, fet que ha provocat que l'empresa optés per acollir-se a l'article 5 bis de la llei concursal, l'equivalent al preconcurs de creditors.

El preconcurs permet:

Evitar la suspensió de pagaments immediata.

Esquivar els embargaments de comptes i qualsevol acció judicial contra la companyia.

Es manté l'equip directiu (a diferència del concurs de creditors, quan la direcció passa a mans d'un administrador concursal).

Guanyar tres mesos més per arribar a un acord amb els creditors.

Amb tot això, doncs, la companyia guanya temps per a pactar amb aquelles entitats o persones a qui deu diners. Si en aquest termini no ho aconsegueix, es veurà abocada a la suspensió de pagaments.

Home Meal va perdre 3,4 milions d'euros el 2017, el doble que en l'any anterior. En els últims anys la companyia havia dissenyat un ambiciós pla per créixer agressivament i expandir-se a set països europeus, començant per França. El projecte s'havia de finançar amb una nova criptomoneda (denominada Meal Token), però el projecte ha anat patint endarreriments.

Fa unes setmanes, a més, el conseller delegat de Home Meal, Quirze Salomó, va anunciar la seva intenció d'abandonar el càrrec a Nostrum i centrar-se exclusivament en el negoci de les criptomonedes.