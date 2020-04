Xoc laboral entre governs en plena emergència d'ocupació

Nou xoc entre el govern espanyol i el català. El ministeri de Treball ha retallat en un 55%, 215 milions d'euros, el fons que rep la Generalitat per a polítiques actives d'ocupació, és a dir els diners que destina a fer cursos formatius per a persones que estan a l'atur. L'executiu espanyol ha anunciat que farà servir aquesta part del fons (la retallada afecta a totes les comunitats que tenen competències en aquest àmbit) per pagar les ajudes d'atur de la crisi del coronavirus.

Així ho ha comunicat l'executiu central aquest dimecres a les comunicats. La resposta del Govern no s'ha fet esperar i el departament de Treball ja ha deixat clar en una comunicat la seva "total disconformitat". La conselleria creu que la mesura "trenca les solucions" que s'hauran d'aplicar en benefici dels treballadors afectats per la crisi econòmica derivada de la pandèmia.

La retallada s'ha fet pública minuts abans que la conselleria de Treball donés a conèixer el nou números d'afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) a Catalunya, una xifra que ja puja als 571.363 persones, més de 23.500 més que ahir. Pel que fa el número d'expedients s'han presentat 77.662.

Ara, doncs, la Generalitat només rebrà un 173 milions d'euros per impulsar polítiques actives d'ocupació. La conselleria creu que el Ministeri està traient drets de les persones treballadores perquè "fa que siguin aquestes les que paguin les seves pròpies prestacions amb els diners de les quotes de formació".



A més, critica que no s'hagi advertit prèviament de la mesura i considera que s'ha produït una "retallada competencial" que deixa a les comunitats autònomes "sense eines per combatre l'atur i per atendre empreses i persones treballadores".



També han criticat que el ministeri liderat per Yolanda Díaz no hagi consultat normes ni criteris per retallar aquests fons, el que demostra una "falta de sensibilitat" en vers Catalunya i les altres comunitats autònomes que tenen la competència d'aplicar aquestes mesures.

Alhora, afirmen que no s'han previst les modificacions normatives en la tramitació d'Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació que han impactat de "forma extraordinària" a tots els territoris i veuen "incomprensible" aquesta "retallada implícita de les capacitats de resposta dels serveis públics de les administracions competents" en un moment com l'actual.



"Per mitigar els efectes del covid-19 no s'hi val la deslleialtat institucional ni la debilitació dels serveis públics de Catalunya i de les comunitats autònomes que hauran de gestionar la postcrisi sanitària", assegura el comunicat.