Nou gir de Mango: tancarà 50 locals i redueix la plantilla de Kids

Mango, la primera companyia catalana de moda, ha decidit dur a terme una nova retallada per intentar que l’exercici del 2018, després de dos anys de pèrdues, acabi amb números negres. Segons ha pogut saber l’ARA, la cadena presidida per Isak Andic tancarà durant l’any que ve 50 botigues, principalment a Europa, on té el seu principal mercat. De fet, a la seu de la companyia, ubicada a Palau-solità i Plegamans, ja s’està preparant el que es coneix com a “portatiquets”, els comprovants de compra a través dels quals els establiments que tanquen informen els clients de quin és l’establiment més pròxim on podran seguir comprant.

Un portaveu de la companyia confirma aquesta informació i assegura que els 382 locals que Mango té a Espanya -entre propis i franquícies-“no estaran gaire afectats”. L’empresa argumenta que aquests tancaments es deuen a l’estratègia que està duent a terme des del 2013 i que consisteix en clausurar els locals més petits per obrir-ne de més grans. En aquest sentit, a Mango afegeixen que durant el 2019 s’obriran 27 noves botigues: “En total es tancaran 15.000 metres quadrats, però se n’obriran 15.000 més en establiments propis”, concreten.

En el tancament del 2017, la segona companyia espanyola de distribució de moda per darrere d’Inditex comptava amb 2.190 botigues (que ocupaven 812.000 metres quadrats) repartides en 110 països.

Però aquesta no és l’única mesura que la companyia ha pres en les últimes setmanes. Mango ha reduït a pràcticament la meitat la plantilla que treballa a Kids, la línia de roba per a nens petits. A l’estiu aquest equip estava format per 41 treballadors, i ara, segons va informar l’empresa fa quatre setmanes, només en queden 25. Però avui la companyia ha elevat la xifra a 36. Aquesta retallada en el nombre de treballadors es va produir al setembre, al mateix temps que Mango prescindia de Lorena Suárez, que havia sigut responsable de Kids els últims tres anys. Tal com va avançar l’ARA, aquest acomiadament va anar acompanyat d’una reestructuració que va consistir en posar una mateixa persona al capdavant de les divisions de Kids i Woman. El responsable de la segona, Lluís Casacuberta, va passar a tenir per sota seu els dos equips i, en el cas de Kids, la persona que va agafar-ne les regnes de forma més directa va ser Berta Moral, que portava cinc anys a la cadena com a responsable de la línia jeans dins de Woman.

L’altra reestructuració que també ha dut a terme la cadena és la de la cúpula. El director financer, Toni Ruiz, va ser nomenat director general a l’octubre. Amb aquest moviment la companyia recuperava aquesta figura, que havia eliminat amb la marxa d’Enric Casi fa tres anys, quan un dels vicepresidents executius, Jonathan Andic, va començar a exercir les funcions de conseller delegat.

Acumulació de pèrdues

Tot i aquests canvis a la cúpula, fonts consultades per l’ARA veuen difícil que el 2018 es tanqui amb números positius. Després de guanyar 4 milions d’euros el 2015, l’any següent Mango va perdre 61 milions. Tot i que el 2017 va aconseguir reduir els números vermells en un 45%, l’empresa va seguir tancant amb 33 milions en negatiu.

On la cadena catalana sí que hi veu un mercat en expansió és a Àsia. De fet, el 7 de desembre va obrir la seva primera botiga a Laos. Aquest any Mango ja ha obert 25 locals al continent asiàtic, a països com les Filipines, el Vietnam, Taiwan i l’Índia, on ja supera els 460 establiments. També durant el novembre va obrir dues botigues més al Regne Unit.