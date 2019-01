Nova onada de queixes dels taxistes al Govern

El sector del taxi de Catalunya es va reunir divendres per acordar les noves reclamacions que vol portar a la Generalitat. L’Estat va aprovar un decret llei que traspassava les competències sobre les VTC a les comunitats autònomes, que en conseqüència ja tenen via lliure per limitar aquestes llicències després d’una moratòria de quatre anys. Amb tot, els taxistes volen fer arribar noves queixes al Govern. En un comunicat unitari han aplegat les demandes que portaran demà a la reunió a la qual els ha convocat el departament de Transport. “Són dues línies vermelles que han d’anar dins la llei catalana, i han de ser aprovades amb urgència”, insisteix el text. Concretament, les entitats del taxi catalanes demanen que la precontractació de les VTC estigui més definida i s’hagi de fer amb almenys 12 hores d’antelació.

Una de les condicions bàsiques operatives dels vehicles amb llicència VTC és que l’usuari ha de contractar el trajecte prèviament a través del telèfon o -com es fa principalment- una aplicació web com les d’Uber o Cabify. Tot i així, no hi ha cap normativa que estableixi cap límit temporal previ a la contractació, perquè el més normal és que els usuaris contractin aquest servei quan ja són al carrer. Precisament, l’altra cosa que molesta els taxistes és que les VTC captin clients en qualsevol punt de la ciutat. Per això, ara demanen a la Generalitat que obligui els conductors amb llicència VTC a tornar a la base després de cada trajecte.

Els taxistes donaran un ultimàtum de 24 hores a la Generalitat perquè prengui una decisió després de la reunió de demà amb Territori. “Els informes que tenim de bufets experts en transport donen suport clarament a la viabilitat jurídica d’aquests dos punts després del reial decret que es va aprovar l’any passat”, afirmen des del sector.

Registre de control

El decret de Foment per limitar les VTC introduïa una altra reivindicació de les associacions de taxistes: un registre de tots els trajectes que facin els cotxes d’Uber i Cabify. Ara des de l’entitat Élite Taxi asseguren que aquesta plataforma web “està en fase de proves i veurà la llum pròximament”. “No serà necessària una intervenció divina de cap altre agent o operador”, afirmen des d’aquesta associació, una de les més bel·ligerants contra l’arribada de les VTC a les ciutats espanyoles. “Considerem que aquest és un bon regal de Reis per a tots nosaltres; estem farts de veure a les grans capitals vehicles VTC d’altres comunitats autònomes treballant al carrer sense cap tipus de control”.

A finals de desembre el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va donar males notícies als taxistes i va ratificar les mesures cautelars que mantenen aturada la llicència urbana de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. L’ens supramunicipal que presideix Ada Colau volia demanar una autorització extra a les VTC per limitar el seu pes a la ciutat.