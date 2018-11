Nylstar envia els treballadors a casa perquè li tallen la llum per impagament

Una setantena de treballadors de Nylstar, de Blanes, van haver d'anar ahir dilluns cap a casa perquè no podien fer la seva feina, ja que la companyia elèctrica Endesa va tallar el subministrament de llum de l'empresa tèxtil per l'impagament, segons han explicat a l'ARA fons sindicals.

De fet, la companyia ja fa temps que arrossega problemes, amb retards en el pagament de les nòmines dels empleats, segons han explicat les mateixes fonts. La companyia ja havia negociat amb Endesa el pagament de les factures pendents de forma fraccionada, però davant dels incompliments Endesa va comunicar per carta a Nylstar aquest estiu que tallaria el subministrament si no es produïen els pagaments, segons informa el 'Diari de Girona'.

El president del comitè d'empresa, Juan José Rodríguez, que és delegat d'USOC (el sindicat majoritari) ha explicat que es mantenen contactes amb la Generalitat i l'Ajuntament de Blanes per trobar una solució, i aquest mateix dimarts ja hi ha previstes algunes reunions. L'empresa ha assegurat als treballadors que avui mateix es solucionarà el problema. Segons fonts sindicals la direcció els ha comunicat que ha obtingut finançament per tirar endavant.

Nylstar fa temps que pateix dificultats. L'any 2009 el grup inversor Praedium va adquirir el 100% de l'accionariat de Nylstar Espanya en la tercera subhasta judicial, per 1,8 milions d'euros. Arran de la davallada de comandes, a partir del 2013 van començar els expedients de regulació d'ocupació (ERO), que van afectar bona part de la plantilla.

L'empresa va estar llavors vuit mesos aturada, i a finals del 2016 va tornar a engegar màquines, però amb una part de la plantilla afectada pels expedients de regulació. El març del 2017 Nylstar va posar en marxa una altra línia de producció de fil, i va arribar a tenir-ne tres. En aquell moment tenia uns 173 treballadors, una part dels quals ara són jubilats parcials.