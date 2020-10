L'OCDE ajorna fins a mitjans del 2021 l'acord per crear la taxa Google

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha ajornat fins a mitjans del 2021 el final de les negociacions sobre el nou marc internacional que sustentarà la nova fiscalitat sobre gegants digitals i altres grans multinacionals. L'organisme, que coordina les converses entre 135 països, ha presentat la seva proposta aquest dilluns, que no ha trobat el consens necessari per tirar endavant, segons ha informat en un comunicat.

"Creiem que el desig d'avançar [en les negociacions] és compartit als Estats Units", ha assegurat el secretari general de l'OCDE, el mexicà Ángel Gurría, sobre el paper del govern nord-americà. Les grans companyies tecnològiques d'aquest país serien les més perjudicades en cas que s'apliqués una taxa global al sector digital, per la qual cosa la proposta troba moltes reticències tant a la Casa Blanca com al Congrés nord-americà. Malgrat això, Gurría ha afegit que els dos principals partits, el demòcrata i el republicà, comparteixen aquesta voluntat d'arribar a acords.

El compromís de l'OCDE i els països que formen part de la iniciativa era aconseguir una proposta consensuada i acceptada per tots per a finals d'aquest any. No obstant això, l'OCDE estima que les negociacions no culminaran fins a mitjans de l'any vinent.

L'OCDE presentarà els documents de la seva proposta a la reunió de ministres de finances i governadors de bancs centrals del G20 que tindrà lloc aquesta setmana. L'OCDE ha subratllat que encara no s'ha arribat a cap acord, tot i que espera que la feina presentada serveixi de base per canalitzar les negociacions en el futur.

L'organisme ha instat els governs a adoptar un acord davant els reptes plantejats per la pandèmia del covid-19, ja que la implementació d'aquest acord ajudarà a elevar els ingressos tributaris. Segons els càlculs de l'OCDE, la seva proposta incrementarà els ingressos per l'impost de societats a escala mundial entre 42.00 i 68.000 milions d'euros per any. Si es té en compte l'efecte conjunt de les propostes amb un pla fiscal paral·lel dels Estats Units, els ingressos tributaris es podrien elevar fins a 84.500 milions d'euros anuals.

L'OCDE estima que la implementació d'un acord multilateral tindrà un efecte negatiu de menys del 0,1% del producte interior brut (PIB) mundial a llarg termini. A més, la certesa fiscal procedent d'aquest acord podria elevar la inversió i el creixement, cosa que compensaria "parcialment o totalment" aquest "petit efecte negatiu". "L'absència d'una solució consensuada probablement portaria a la proliferació de mesures fiscals unilaterals i no coordinades, així com a un increment en nocives disputes fiscals i comercials", ha alertat la institució.