L'OCDE suavitza la seva previsió de caiguda del PIB espanyol malgrat la segona onada

L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) ha actualitzat les seves perspectives econòmiques per a Espanya pronosticant una caiguda del PIB per al 2020 menor del que s'estimava anteriorment, tot i la segona onada del covid-19, així com un menor increment de la taxa de atur, al mateix temps que ha mantingut sense canvis la previsió de creixement de l'economia per 2021.

En l'edició de desembre del seu informe biennal 'Perspectiva Econòmica', publicada aquest dimarts, l'OCDE ha atribuït a Espanya una caiguda de l'11,6% del seu PIB per a aquest any, lleugerament per sobre del descens de l'11,2% que espera el govern espanyol. D'altra banda, l'OCDE preveu un creixement econòmic de l'5% el 2021 i de el 4% el 2022.



Pel que fa a 2021, l'estimació anterior era del 7,5% per a una sola onada i de el 5% si es produïa un rebrot, i l'OCDE ha mantingut la seva previsió. Al juny, l'organisme no va oferir perspectives per 2022, per la qual cosa el creixement de el 4% assignat aquest dimarts no té comparació.